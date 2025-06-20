Світоліна, Раміна і зірка "Холостяка" показали купальники, які стануть хітом цього літа (фото)
Три настро й три образи, які варто побачити до свого літнього натхнення - Еліна Світоліна, Раміна Есхакзай та Тетяна Мелехова продемонстрували актуальні купальники сезону. Романтичні або спортивні, однотонні чи акцентні, кожна знайде щось для себе.
Які купальники в тренді цього літа, що носять зірки та як обрати модель саме під свою фігуру, розповідає РБК-Україна.
Купальник Раміни Есхакзай
Блогерка й телеведуча обрала легкість, грайливість і кольорову ніжність. Рожевий купальник з плетінням і зав’язками на стегнах - ідеальний варіант для тих, хто хоче візуально підкреслити талію та зробити акцент на фігурі.
Свій образ Раміна доповнила яскравою зеленою кепкою, яка вдало "вписався" в образ для відпочинку. Такий купальник особливо пасує дівчатам з мініатюрними фігурами та тим, хто любить кокетливу естетику у стилі 90-х.
Купальник Раміни (фото: instagram.com/raminalalala)
Який купальник обрала Тетяна Мелехова
Зірка "Холостяка" обрала максимально естетичний варіант пляжного аутфіту: чорні трусики від Victoria’s Secret з лаконічними написами та рожевий кроп-топ з рукавами, схожими на об`ємні волани.
Ну а "вишенькою на торті" стала солом'яний капелюшок та трендові круглі окуляри. Такий образ підійде тим, хто навіть на пляжі хоче залишатись в центрі уваги.
Купальник Мелехової (фото: instagram.com/melehova_toys)
Еліна Світоліна
Тенісистка обрала купальник приглушеного оливкового кольору з глибоким декольте та акцентними бретелями. Цей фасон чудово тримає форму грудей та додає впевненості.
Він личить як дівчатам зі спортивною фігурою, так і тим, хто може похизуватися пишними формами. А природність образу Світоліної підкреслив солом’яний капелюх від Руслана Багінського.
Фігура Світоліної (фото: instagram.com/elisvitolina)
Які купальники в моді цього літа
Серед цих моделей можна точно обрати щось, що підкреслить ваші форми та подарує комфортний відпочинок:
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Мікро-бікіні з тонкими зав’язками
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Купальники з текстурованої тканини: в’язка, рюші, збірки
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Моделі з вирізами або незвичним кроєм
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Купальники з деталями на поясі або логотипами на лямках
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Плавки з високою талією.
Як обрати купальник під фігуру
Важливо враховувати не лише трендовість моделі, а й те, як вона виглядатиме саме на вас:
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Для фігури "груша" обирайте яскравий верх і стриманий низ
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Для "яблука" - високі трусики з щільної тканини та ліф
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Для спортивної фігури підійдуть асиметричні фасони або купальники з акцентами на стегнах
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Для фігури "пісочний годинник" сміливо беріть будь-який фасон.
Та головне не забувати, що куди важливіші не тренди, а впевненість та ваші вподобання.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки Раміни, Мелехової та Світоліної.