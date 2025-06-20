Свитолина, Рамина и звезда "Холостяка" показали купальники, которые станут хитом этого лета (фото)
Три настроения и три образа, которые стоит увидеть для своего летнего вдохновения - Элина Свитолина, Рамина Эсхакзай и Татьяна Мелехова продемонстрировали актуальные купальники сезона. Романтические или спортивные, однотонные или акцентные, каждая найдет что-то для себя.
Какие купальники в тренде этим летом, что носят звезды и как выбрать модель именно под свою фигуру, рассказывает РБК-Украина.
Купальник Рамины Эсхакзай
Блогерша и телеведущая выбрала легкость, игривость и цветовую нежность. Розовый купальник с плетением и завязками на бедрах - идеальный вариант для тех, кто хочет визуально подчеркнуть талию и сделать акцент на фигуре.
Свой образ Рамина дополнила яркой зеленой кепкой, которая удачно "вписалась" в образ для отдыха. Такой купальник особенно подходит девушкам с миниатюрными фигурами и тем, кто любит кокетливую эстетику в стиле 90-х.
Купальник Рамины (фото: instagram.com/raminalalala)
Какой купальник выбрала Татьяна Мелехова
Звезда "Холостяка" выбрала максимально эстетичный вариант пляжного аутфита: черные трусики от Victoria's Secret с лаконичными надписями и розовый кроп-топ с рукавами, похожими на объемные воланы.
Ну а "вишенкой на торте" стала соломенная шляпка и трендовые круглые очки. Такой образ подойдет тем, кто даже на пляже хочет оставаться в центре внимания.
Купальник Мелеховой (фото: instagram.com/melehova_toys)
Элина Свитолина
Теннисистка выбрала купальник приглушенного оливкового цвета с глубоким декольте и акцентными бретелями. Этот фасон прекрасно держит форму груди и добавляет уверенности.
Он подходит как девушкам со спортивной фигурой, так и тем, кто может похвастаться пышными формами. А естественность образа Свитолиной подчеркнула соломенная шляпа от Руслана Багинского.
Фигура Свитолиной (фото: instagram.com/elisvitolina)
Какие купальники в моде этим летом
Среди этих моделей можно точно выбрать что-то, что подчеркнет ваши формы и подарит комфортный отдых:
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Микро-бикини с тонкими завязками
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Купальники из текстурированной ткани: вязка, рюши, сборки
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Модели с вырезами или необычным кроем
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Купальники с деталями на поясе или логотипами на лямках
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Плавки с высокой талией.
Как выбрать купальник под фигуру
Важно учитывать не только трендовость модели, но и то, как она будет смотреться именно на вас:
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Для фигуры "груша" выбирайте яркий верх и сдержанный низ
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Для "яблока" - высокие трусики из плотной ткани и лиф
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Для спортивной фигуры подойдут асимметричные фасоны или купальники с акцентами на бедрах
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Для фигуры "песочные часы" смело берите любой фасон.
Но главное не забывать, что куда важнее не тренды, а уверенность и ваши предпочтения.
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При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы Рамины, Мелеховой и Свитолиной.