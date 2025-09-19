Світоліна програла Паоліні в Кубку Біллі Джин Кінг: доля фіналу в руках сестер Кіченок

Кубок Біллі Джин Кінг, півфінал

Україна – Італія – 1:1

Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні – 6:3, 4:6, 4:6

Ціна поєдинку

Після успіху Марти Костюк у першій грі матчевого протистояння, перемога Світоліної виводила Україну в фінал турніру, який фактично є чемпіонатом світу для жіночих тенісних національних команд.

Програж означав, що путувку розіграють у зустрічі пар, де більш сильні позиції в італійок.

Світоліна двічі грала з Паоліні в поточному сезоні та двічі перемагала. Матчі відбувалися на турнірах серії "Гренд Слем" – на відкритому чемпіонаті Австралії та "Ролан Гаррос".

Деталі гри

Світоліна дуже впевнено стартувала в першій партії, взявши подачу італійки в третьому геймі. Далі вона тримала мінімальну перевагу аж до дев'ятого розіграшу, де знову зробила брейк. Стартовий сет завершився на користь нашої спортсменки – 6:3.

На початку другої партії Еліна поступилась Паоліні на власних м'ячах, Проте одразу ж відігралася, зробивши брейк у відповідь. Далі на корті точилася важка в'язка боротьба, де жодна з суперниць не мала відчутної переваги.

В шостому геймі Світоліна знову виграла подачу суперниці. Рахунок став - 4:2 на користь українки, і це дало надію на перемогу. Проте Паоліні відповіла брейком вже в наступному розіграші. А потім зробила ще один – у дев'ятому геймі. Загалом італійка зуміла взяти чотири гейми поспіль і перевела поєдинок у вирішальний сет.

В третій партії багато в чому знаковим став другий розіграш. Світоліна після успіху на своїй подачі мала брати гейм на прийомі. Проте Паоліні змогла відіграти 5 (!) брейк-пойнтів і взяти очко. Гейм тривав 16 хвилин! А після цього Еліна програла й власну подачу.

Світоліна майже повернулася в гру у 8-му геймі, коли відіграла брейк та зрівняла рахунок - 4:4. Але все було марно, оскільки потім Еліна віддала свою подачу, причому під нуль. Паоліні ж поставила переможну крапку, взявши вирішальне очко на власних м'ячах.

Що далі

Рахунок у півфінальному протистоянні Україна – Італія зрівнявся – 1:1. Доля путівки в фінал вирішиться в парній зустрічі.

За Україну в ній зіграють сестри Людмила та Надія Кіченок. За Італію – Паоліні та Сара Еррані. Орієнтовний початок гри – о 17:15.

Де дивитися матч

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.