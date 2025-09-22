Світоліна, Костюк та ще дві українки отримали суперниць на супертурнірі в Пекіні

З ким українки зустрінуться на старті

Місця в основній стадії змагань разом із вітчизняною лідеркою отримали Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Світоліна посіяна на змаганнях під 11-м номером, Костюк – під 23-м, Ястремська – під 29-м. Три найкращі вітчизняні тенісистки розпочнуть турнір з другого кола.

У першому зіграє лише Стародубцева (№86 WTA) – її суперницею стане австралійка Айла Томляновіч (№94 WTA).

У другому – Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між німкенею Татьяною Марією та чешкою Марі Боузковою. Костюк – проти сильнішої в зустрічі польки Магдалени Фрех та кваліфайєрки. А суперниця Ястремської визначиться у поєдинку Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Жаклін Крістіан (Румунія).

Матчі першого кола відбудуться 24-25 вересня, а другого – 26-27 вересня.

Хто ще зіграє в Пекіні

Турнір пропустить перша ракетка світу – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. За її відсутності перший номер посіву отримала Іга Свьонтек. Польська тенісистка спробує скоротити відставання від білоруски у світовому рейтингу, аби наприкінці сезону знову повернути звання першої ракетки світу.

Також у столиці Китаю зіграють тенісистки з топ-10: Коко Гофф, Аманда Анісімова, Мірра Андрєєва, Медісон Кіз, Джессіка Пегула, Жасмін Паоліні та Єлена Рибакіна. Особливу увагу привертає повернення головної зірки китайського тенісу Чжен Ціньвень, яка не виходила на корт від "Вімблдона" через травму.

Серед інших відомих імен – Паула Бадоса, Наомі Осака, Вікторія Мбоко, Єлена Остапенко, Софія Кенін, Емма Радукану, Б'янка Андреєску та Барбора Крейчикова.

Призові та рейтингові очки

Загальний призовий фонд China Open становить 8 963 700 доларів США. Це четвертий за величиною призовий фонд серед турнірів серії WTA 1000 – поступається лише Мадриду, Маямі та Індіан-Веллсу.

Переможниця турніру отримає понад 1 мільйон доларів США та 1000 рейтингових очок.