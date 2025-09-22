Свитолина, Костюк и еще две украинки получили соперниц на супертурнире в Пекине

С кем украинки встретятся на старте

Места в основной стадии соревнований вместе с отечественным лидером получили Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Свитолина посеяна на соревнованиях под 11-м номером, Костюк - под 23-м, Ястремская - под 29-м. Три лучшие отечественные теннисистки начнут турнир со второго круга.

В первом сыграет только Стародубцева (№86 WTA) - ее соперницей станет австралийка Айла Томлянович (№94 WTA).

Во втором - Свитолина встретится с победительницей матча между немкой Татьяной Марией и чешкой Мари Боузковой. Костюк - против сильнейшей во встрече польки Магдалены Фрех и квалифайерки. А соперница Ястремской определится в поединке Джессика Бузас Манейро (Испания) - Жаклин Кристиан (Румыния).

Матчи первого круга состоятся 24-25 сентября, а второго - 26-27 сентября.

Кто еще сыграет в Пекине

Турнир пропустит первая ракетка мира - "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. В ее отсутствие первый номер посева получила Ига Свёнтек. Польская теннисистка попытается сократить отставание от белоруски в мировом рейтинге, чтобы в конце сезона снова вернуть звание первой ракетки мира.

Также в столице Китая сыграют теннисистки из топ-10: Коко Гофф, Аманда Анисимова, Мирра Андреева, Мэдисон Киз, Джессика Пегула, Жасмин Паолини и Елена Рыбакина. Особое внимание привлекает возвращение главной звезды китайского тенниса Чжэн Циньвэнь, которая не выходила на корт с "Уимблдона" из-за травмы.

Среди других известных имен - Паула Бадоса, Наоми Осака, Виктория Мбоко, Елена Остапенко, София Кенин, Эмма Радукану, Бьянка Андрееску и Барбора Крейчикова.

Призовые и рейтинговые очки

Общий призовой фонд China Open составляет 8 963 700 долларов США. Это четвертый по величине призовой фонд среди турниров серии WTA 1000 - уступает лишь Мадриду, Майами и Индиан-Уэллсу.

Победительница турнира получит более 1 миллиона долларов США и 1000 рейтинговых очков.