Світоліна у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі: що треба знати про матч

Сьогодні, 13 травня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) проведе важливий матч у рамках чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia, який проходить у Римі. Її суперницею стане Пейтон Стернс із США, яка наразі посідає 42-ге місце у світовому рейтингу WTA.
РБК-Україна розповідає все про поєдинок нашої спортсменки.
Початок матчу - не раніше 20:00 за київським часом на корті Foro Italico Center Court. Це буде перша особиста зустріч між спортсменками, тому протистояння обіцяє бути непередбачуваним і напруженим.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Еліна впевнено здолала іншу американку Даніель Коллінс, а Стернс пройшла Наомі Осаку.
Переможниця протистояння в півфіналі побореться проти переможниці пари італійки Жасмін Паоліні та "нейтральної" Діани Шнайдер.
Букмекери вважають Світоліну фавориткою чвертьфінального матчу. На перемогу українки дають коефіцієнт 1.32, що свідчить про високу ймовірність її успіху.
Перемога Стернс оцінюється коефіцієнтом 3.50 - аналітики вважають її шанс на сенсацію значно нижчим.
Прогноз РБК-Україна: Світоліна здолає Стернс за підсумками трьох сетів.
Для 30-річної українки цей чвертьфінал у Римі має особливе значення: Світоліна вперше з 2021 року дісталася цієї стадії на ґрунтовому турнірі в Італії. Варто згадати, що саме в Римі вона двічі тріумфувала - у 2017 та 2018 роках.
Цьогорічний чвертьфінал став уже третім для Еліни на турнірах серії WTA 1000 у 2025 році. Попереднього разу вона доходила до півфіналу в Мадриді, де демонструвала чудову гру на ґрунті, що підсилює її статус фаворитки в нинішньому матчі.
Загалом, це вже 23-й чвертьфінал Світоліної на рівні турнірів WTA 1000 у її кар'єрі - ще один доказ стабільності та класу однієї з найкращих тенісисток в історії українського спорту.
Турнір в Римі триває з 6 по 18 травня. Він проходить на ґрунтових кортах і входить до числа найпрестижніших у жіночому турі. Призовий фонд змагань - понад 6,9 мільйона доларів.
Переможниця матчу Світоліна - Стернс отримає 240 380 євро призових і 390 рейтингових очок. Тенісистка, яка програє, - 124 700 євро призових і 215 рейтингових очок.
Нагадаємо, удар Світоліної WTA визнала найкращим у квітні.
Також пропонуємо вам рейтинг 5 найкращих українських тенісисток прямо зараз.