Світоліна у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі: що треба знати про матч

Світоліна - Стернс: що треба знати про матч

Початок матчу - не раніше 20:00 за київським часом на корті Foro Italico Center Court. Це буде перша особиста зустріч між спортсменками, тому протистояння обіцяє бути непередбачуваним і напруженим.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Еліна впевнено здолала іншу американку Даніель Коллінс, а Стернс пройшла Наомі Осаку.

Переможниця протистояння в півфіналі побореться проти переможниці пари італійки Жасмін Паоліні та "нейтральної" Діани Шнайдер.

Прогноз букмекерів: хто фаворит?

Букмекери вважають Світоліну фавориткою чвертьфінального матчу. На перемогу українки дають коефіцієнт 1.32, що свідчить про високу ймовірність її успіху.

Перемога Стернс оцінюється коефіцієнтом 3.50 - аналітики вважають її шанс на сенсацію значно нижчим.

Прогноз РБК-Україна: Світоліна здолає Стернс за підсумками трьох сетів.

Чому цей поєдинок важливий для Світоліної

Для 30-річної українки цей чвертьфінал у Римі має особливе значення: Світоліна вперше з 2021 року дісталася цієї стадії на ґрунтовому турнірі в Італії. Варто згадати, що саме в Римі вона двічі тріумфувала - у 2017 та 2018 роках.

Цьогорічний чвертьфінал став уже третім для Еліни на турнірах серії WTA 1000 у 2025 році. Попереднього разу вона доходила до півфіналу в Мадриді, де демонструвала чудову гру на ґрунті, що підсилює її статус фаворитки в нинішньому матчі.

Загалом, це вже 23-й чвертьфінал Світоліної на рівні турнірів WTA 1000 у її кар'єрі - ще один доказ стабільності та класу однієї з найкращих тенісисток в історії українського спорту.

Турнір в Римі триває з 6 по 18 травня. Він проходить на ґрунтових кортах і входить до числа найпрестижніших у жіночому турі. Призовий фонд змагань - понад 6,9 мільйона доларів.

Переможниця матчу Світоліна - Стернс отримає 240 380 євро призових і 390 рейтингових очок. Тенісистка, яка програє, - 124 700 євро призових і 215 рейтингових очок.