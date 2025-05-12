Світоліна впіймала свою хвилю: пройшла незручну американку без особливих проблем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

WTA 1000, Рим, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Даніель Коллінз (США) – 6:4, 6:2

Досвідчена 31-річна Коллінз – не дуже зручна суперниця для першої ракетки України. Раніше тенісистки грали між собою тричі. Рахунок особистих протистоянь був – 2:1 на користь американки.Правда, останній матч, що відбувся два місяці тому в американському Індіан-Веллсі, впевнено виграла Світоліна. (6:2, 6:4). Сьогодні українка не менш впевнено встановила паритет в особистих зустрічах.

Як пройшла гра

У першому сеті українка одразу взяла подачу суперниці, правда потім віддала свою та поступилась на м'ячах американки (1:2). Втім, змогла відігратись на власній подачі, після чого зробила ще один брейк. Потім суперниці почергово реалізовували свої спроби, поки рахунок не став 6:4 на користь Еліни.

А от другу партію українка пройшла майже експресом. Повела 5:0 і лише у кінцівці дозволила собі програти два гейми поспіль. Втім завершила матч дуже впевнено, вигравши 40:15 на власній подачі. Зустріч тривала 1 годину та 27 хвилин.

З ким зустрінеться в чвертьфіналі

Світоліна вийшла в чвертьфіналу Italian Open вперше з 2021 року. Українка вже втретє у сезоні дістається 1/4 фіналу змагань рівня WTA 1000.

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться зі ще одною представницею США – 42-ю у світі Пейтон Стернс.

А в 1/8 фіналу сьогодні проведе свій поєдинок інша вітчизняна тенісистка. Друга ракетка України Марта Костюк зустрінеться з лідером світового рейтингу – "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко. Початок протистояння – орієнтовно о 21:30 за Києвом.