Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме: что нужно знать о матче

Сегодня, 13 мая, украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) проведет важный матч в рамках четвертьфинала престижного турнира WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia, который проходит в Риме. Ее соперницей станет Пейтон Стернс из США, которая сейчас занимает 42-е место в мировом рейтинге WTA.
РБК-Украина рассказывает все о поединке нашей спортсменки.
Начало матча - не раньше 20:00 по киевскому времени на корте Foro Italico Center Court. Это будет первая личная встреча между спортсменками, поэтому противостояние обещает быть непредсказуемым и напряженным.
Напомним, в 1/8 финала Элина уверенно одолела другую американку Даниэль Коллинс, а Стернс прошла Наоми Осаку.
Победительница противостояния в полуфинале поборется против победительницы пары итальянки Жасмин Паолини и "нейтральной" Дианы Шнайдер.
Букмекеры считают Свитолину фавориткой четвертьфинального матча. На победу украинки дают коэффициент 1.32, что свидетельствует о высокой вероятности ее успеха.
Победа Стернс оценивается коэффициентом 3.50 - аналитики считают ее шанс на сенсацию значительно ниже.
Прогноз РБК-Украина: Свитолина одолеет Стернс по итогам трех сетов.
Для 30-летней украинки этот четвертьфинал в Риме имеет особое значение: Свитолина впервые с 2021 года добралась до этой стадии на грунтовом турнире в Италии. Стоит вспомнить, что именно в Риме она дважды триумфовала - в 2017 и 2018 годах.
Нынешний четвертьфинал стал уже третьим для Элины на турнирах серии WTA 1000 в 2025 году. В прошлый раз она доходила до полуфинала в Мадриде, где демонстрировала великолепную игру на грунте, что усиливает ее статус фаворитки в нынешнем матче.
В общем, это уже 23-й четвертьфинал Свитолиной на уровне турниров WTA 1000 в ее карьере - еще одно доказательство стабильности и класса одной из лучших теннисисток в истории украинского спорта.
Турнир в Риме проходит с 6 по 18 мая. Он проходит на грунтовых кортах и входит в число самых престижных в женском туре. Призовой фонд соревнований - более 6,9 миллиона долларов.
Победительница матча Свитолина - Стернс получит 240 380 евро призовых и 390 рейтинговых очков. Проигравшая теннисистка - 124 700 евро призовых и 215 рейтинговых очков.
Напомним, удар Свитолиной WTA признала лучшим в апреле.
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