Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме: что нужно знать о матче

Свитолина - Стернс: что нужно знать о матче

Начало матча - не раньше 20:00 по киевскому времени на корте Foro Italico Center Court. Это будет первая личная встреча между спортсменками, поэтому противостояние обещает быть непредсказуемым и напряженным.

Напомним, в 1/8 финала Элина уверенно одолела другую американку Даниэль Коллинс, а Стернс прошла Наоми Осаку.

Победительница противостояния в полуфинале поборется против победительницы пары итальянки Жасмин Паолини и "нейтральной" Дианы Шнайдер.

Прогноз букмекеров: кто фаворит?

Букмекеры считают Свитолину фавориткой четвертьфинального матча. На победу украинки дают коэффициент 1.32, что свидетельствует о высокой вероятности ее успеха.

Победа Стернс оценивается коэффициентом 3.50 - аналитики считают ее шанс на сенсацию значительно ниже.

Прогноз РБК-Украина: Свитолина одолеет Стернс по итогам трех сетов.

Почему этот поединок важен для Свитолиной

Для 30-летней украинки этот четвертьфинал в Риме имеет особое значение: Свитолина впервые с 2021 года добралась до этой стадии на грунтовом турнире в Италии. Стоит вспомнить, что именно в Риме она дважды триумфовала - в 2017 и 2018 годах.

Нынешний четвертьфинал стал уже третьим для Элины на турнирах серии WTA 1000 в 2025 году. В прошлый раз она доходила до полуфинала в Мадриде, где демонстрировала великолепную игру на грунте, что усиливает ее статус фаворитки в нынешнем матче.

В общем, это уже 23-й четвертьфинал Свитолиной на уровне турниров WTA 1000 в ее карьере - еще одно доказательство стабильности и класса одной из лучших теннисисток в истории украинского спорта.

Турнир в Риме проходит с 6 по 18 мая. Он проходит на грунтовых кортах и входит в число самых престижных в женском туре. Призовой фонд соревнований - более 6,9 миллиона долларов.

Победительница матча Свитолина - Стернс получит 240 380 евро призовых и 390 рейтинговых очков. Проигравшая теннисистка - 124 700 евро призовых и 215 рейтинговых очков.