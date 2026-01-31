UA

Світло знову за графіками: після блекаута Україну чекають відключення через морози

Фото: відключення світла 1 лютого діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Енергетики пояснюють, що ситуація ускладнилася через поєднання двох факторів - наслідків російських ударів та пікового навантаження на мережу.

"Причина обмежень - пошкодження енергооб’єктів після атак РФ і високий рівень споживання через морози", - зазначають в "Укренерго".

Необхідність ощадливого використання електроенергії наразі зберігається в усіх регіонах.

Споживачів просять не вмикати потужні електроприлади одночасно та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години - після 23:00.

"Це допоможе зменшити навантаження на систему і стабілізувати її роботу", наголошують фахівці.

Енергетика під ударом

Протягом останніх місяців енергосистема України регулярно зазнає пошкоджень унаслідок російських атак, що зменшує резерви генерації та можливості маневрування.

У періоди сильних морозів ситуація традиційно погіршується через стрімке зростання споживання, особливо в ранкові та вечірні години.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні раптово пропала електрика, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії, яка сталася вранці.

За його словами, області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.

