Світло знову за графіками: після блекаута Україну чекають відключення через морози

Енергетики пояснюють, що ситуація ускладнилася через поєднання двох факторів - наслідків російських ударів та пікового навантаження на мережу.

"Причина обмежень - пошкодження енергооб’єктів після атак РФ і високий рівень споживання через морози", - зазначають в "Укренерго".

Необхідність ощадливого використання електроенергії наразі зберігається в усіх регіонах.

Споживачів просять не вмикати потужні електроприлади одночасно та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години - після 23:00.

"Це допоможе зменшити навантаження на систему і стабілізувати її роботу", наголошують фахівці.