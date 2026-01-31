Свет снова по графикам: после блэкаута Украину ждут отключения из-за морозов

Энергетика под ударом

В течение последних месяцев энергосистема Украины регулярно получает повреждения вследствие российских атак, что уменьшает резервы генерации и возможности маневрирования.

В периоды сильных морозов ситуация традиционно ухудшается из-за стремительного роста потребления, особенно в утренние и вечерние часы.

Напомним, сегодня по всей Украине внезапно пропало электричество, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение во всех регионах Украины после масштабной системной аварии, которая произошла утром.

По его словам, области постепенно возвращаются к плановым графикам отключений электроэнергии.