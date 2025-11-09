Світло й тепло зникли для 100 тисяч мешканців: як Харківщина ліквідує наслідки ударів

Після вчорашніх російських ударів регіони продовжують відновлюватися. На Харківщині без світла, води й тепла досі залишаються близько 100 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеба.
За словами Кулеби, на Харківщині енергетики, комунальні служби працюють безперервно, щоб стабілізувати системи життєзабезпечення. Масштаб руйнувань значний, для запуску обладнання потрібен час.
"Наразі без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів", - зазначив він.
Водночас Кулеба зауважив, що в області працюють пункти незламності. Метрополітен досі працює в режимі укриття, а громадський наземний транспорт продовжує перевезення людей.
Тим часом на Полтавщині вже триває процес подачі тепла та води.
"Укрзалізниця" також продовжує рух. Попри відключення електроенергії та перебої із напругою, залізничне сполучення із Харківщиною та Полтавщиною забезпечене.
За маршрутами на Полтавщині запустили Food Train - спеціальний потяг, що забезпечує гарячими обідами мешканців громад, які залишаються знеструмленими внаслідок російських атак.
Нагадаємо, що сьогодні вдень у Сумах ворог знову вдарив по житловому сектору. У Ковпаківському районі внаслідок обстрілу пошкоджені приватні садиби.
Примітно, що наразі невідомо, чим саме вдарили росіяни.
Варто зауважити, що у ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах.
Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів. Також, як відомо, через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію.
Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Остання якраз забезпечує електроенергією обласний центр, тому зникнення світла напряму пов'язане з російським терактом, що вивів ТЕС з ладу.
Ми писали, що надвечір 8 листопада в Харкові зникло світло майже по всьому місту. Вулиці занурилися у темряву, а в електромережі фіксували дуже малу напругу.