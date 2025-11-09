Свет и тепло исчезли для 100 тысяч жителей: как Харьковщина ликвидирует последствия ударов

По словам Кулебы, на Харьковщине энергетики, коммунальные службы работают непрерывно, чтобы стабилизировать системы жизнеобеспечения. Масштаб разрушений значительный, для запуска оборудования требуется время.

"Сейчас без света, водо- и теплоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов", - отметил он.

В то же время Кулеба отметил, что в области работают пункты несокрушимости. Метрополитен до сих пор работает в режиме укрытия, а общественный наземный транспорт продолжает перевозки людей.

Между тем на Полтавщине уже идет процесс подачи тепла и воды.

"Укрзализныця" также продолжает движение. Несмотря на отключение электроэнергии и перебои с напряжением, железнодорожное сообщение с Харьковщиной и Полтавщиной обеспечено.

По маршрутам на Полтавщине запустили Food Train - специальный поезд, который обеспечивает горячими обедами жителей громад, которые остаются обесточенными в результате российских атак.