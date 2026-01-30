Світло вимикають не за графіком: киянам пояснили, чому є розбіжності та що робити

"Якщо у вас немає світла, а за графіком мало б бути, то є ймовірність, що сталася локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, щоб вони перевірили прибудинкові мережі та за необхідності подали заявку", - зазначив він.

Для того, що розв'язати цю проблему, на сайті ДТЕК є форма, куди мешканці столиці можна подати заявку. За словами Коваленка, списки адрес оновлюється регулярно, тому є шанси, що в найближчому оновленні проблему вирішать.

"Хоч колеги й робили пробні перемикання, за одну добу зробити все бездоганно - дуже складно", - сказано в його дописі.

Крім того, він розповів, що в енергосистемі наразі багато обмежень і аварій, тому робота над графіками починалась з нуля. З цієї причини, зауважив він, деякі будинки можуть не бути присутніми в них.