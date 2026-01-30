RU

Экономика Авто Tech

Свет выключают не по графику: киевлянам объяснили, почему есть расхождения и что делать

Фото: света у киевлян может не быть, даже если в графиках указано другое (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

У жителей Киева может исчезнуть свет, даже если по графикам он должен быть. Это случается из-за локальных аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"Если у вас нет света, а по графику должно быть, то есть вероятность, что произошла локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, чтобы они проверили придомовые сети и при необходимости подали заявку", - отметил он.

Для того, что решить эту проблему, на сайте ДТЭК есть форма, куда жители столицы можно подать заявку. По словам Коваленко, списки адресов обновляется регулярно, поэтому есть шансы, что в ближайшем обновлении проблему решат.

"Хотя коллеги и делали пробные переключения, за одни сутки сделать все безупречно - очень сложно", - сказано в его публикации.

Кроме того, он рассказал, что в энергосистеме сейчас много ограничений и аварий, поэтому работа над графиками начиналась с нуля. По этой причине, отметил он, некоторые дома могут не присутствовать в них.

 

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, Россия нанесла несколько массированных ударов по энергетической системе Украины, которые пришлись на период резкого похолодания. Вследствие вражеских обстрелов целые районы в крупных городах в течение длительного времени оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.

Одна из самых сложных ситуаций наблюдалась в Киеве, где после российских атак экстренные отключения света продолжались более двух недель.

Последний комбинированный удар по Киеву произошел в ночь на 24 января. В результате обстрела в столице снова возникли проблемы, а на Троещине 600 домов остались без всех коммунальных услуг.

Впрочем, уже с четверга, 29 января, в столице начали вводить временные графики отключений вместо аварийных.

Киев Графики отключения света Электроэнергия