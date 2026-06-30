Світло вимикатимуть всюди, але не весь день: якими будуть графіки 1 липня

В середу, 1 липня, в Україні діятимуть відключення світла. Обмеження торкнуться як побутових споживачів, так і промисловості з бізнесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Українців попередили, що завтра через складну ситуацію в енергосистемі в усіх областях графіки діятимуть:
В "Укренерго" пояснили, що обмеження запроваджують через суттєве зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у заяві.
Українців також закликали ощадливо споживати електроенергію.
Нагадаємо, у Сумській області запровадили жорсткі аварійні відключення електроенергії. Також через складну ситуацію в енергосистемі екстрені обмеження електропостачання застосували у трьох районах Одеси.
В "Укренерго" пояснили, що наприкінці червня виникла необхідність знову вводити графіки відключень через різке збільшення споживання електроенергії на тлі тривалої спеки, яка охопила більшість регіонів країни.
Крім високого навантаження, на роботу енергосистеми впливають планові ремонтні роботи на електростанціях і зменшення обсягів імпорту електроенергії. Ці чинники і стала підставою для запровадження обмежень електропостачання.