Світло вимикатимуть всюди, але не весь день: якими будуть графіки 1 липня

В "Укренерго" пояснили, що наприкінці червня виникла необхідність знову вводити графіки відключень через різке збільшення споживання електроенергії на тлі тривалої спеки, яка охопила більшість регіонів країни.

Крім високого навантаження, на роботу енергосистеми впливають планові ремонтні роботи на електростанціях і зменшення обсягів імпорту електроенергії. Ці чинники і стала підставою для запровадження обмежень електропостачання.