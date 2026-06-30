Свет будут выключать повсюду, но не весь день: какими будут графики 1 июля

В "Укрэнерго" объяснили, что в конце июня возникла необходимость снова вводить графики отключений из-за резкого увеличения потребления электроэнергии на фоне продолжающейся жары, охватившей большинство регионов страны.

Помимо высокой нагрузки на работу энергосистемы влияют плановые ремонтные работы на электростанциях и уменьшение объемов импорта электроэнергии. Эти факторы и послужили основанием для введения ограничений электроснабжения.