Свет будут выключать повсюду, но не весь день: какими будут графики 1 июля

В среду, 1 июля, в Украине будут действовать отключения света. Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности с бизнесом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Украинцев предупредили, что завтра из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех областях графики будут действовать:
В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводятся из-за существенного роста уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в заявлении.
Украинцы также призывали бережливо потреблять электроэнергию.
Напомним, в Сумской области ввели жесткие аварийные отключения электроэнергии. Также из-за сложной ситуации в энергосистеме экстренные ограничения электроснабжения применили в трех районах Одессы.
В "Укрэнерго" объяснили, что в конце июня возникла необходимость снова вводить графики отключений из-за резкого увеличения потребления электроэнергии на фоне продолжающейся жары, охватившей большинство регионов страны.
Помимо высокой нагрузки на работу энергосистемы влияют плановые ремонтные работы на электростанциях и уменьшение объемов импорта электроэнергии. Эти факторы и послужили основанием для введения ограничений электроснабжения.