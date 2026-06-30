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Свет будут выключать повсюду, но не весь день: какими будут графики 1 июля

18:35 30.06.2026 Вт
1 мин
Сколько будет длиться ограничения в течение суток?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: отключение света (Getty Images)

В среду, 1 июля, в Украине будут действовать отключения света. Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности с бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Украинцев предупредили, что завтра из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех областях графики будут действовать:

  • с 17:00 до 22:00 - для промышленности и бизнеса;
  • с 17:00 до 22:00 - для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводятся из-за существенного роста уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в заявлении.

Украинцы также призывали бережливо потреблять электроэнергию.

Напомним, в Сумской области ввели жесткие аварийные отключения электроэнергии. Также из-за сложной ситуации в энергосистеме экстренные ограничения электроснабжения применили в трех районах Одессы.

В "Укрэнерго" объяснили, что в конце июня возникла необходимость снова вводить графики отключений из-за резкого увеличения потребления электроэнергии на фоне продолжающейся жары, охватившей большинство регионов страны.

Помимо высокой нагрузки на работу энергосистемы влияют плановые ремонтные работы на электростанциях и уменьшение объемов импорта электроэнергии. Эти факторы и послужили основанием для введения ограничений электроснабжения.

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УкраинаУкрэнергоЭлектроэнергияОтключение света