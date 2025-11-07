ua en ru
Свет будут выключать и 8 ноября: в "Укрэнерго" предупредили об усилении ограничений

Украина, Пятница 07 ноября 2025 18:10
UA EN RU
Свет будут выключать и 8 ноября: в "Укрэнерго" предупредили об усилении ограничений Иллюстративное фото: отключений станет больше, света не будет во всех регионах (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 8 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах страны с 08:00 до 21:00. Выключать свет будут в объеме от одной до двух очередей. Графики могут меняться в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго".

В компании отметили, что причина введения ограничений - последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергетику Украины. Отключать бытовых потребителей будут с 08:00 до 21:00 - объем отключений составит от одной до двух очередей.

Параллельно с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отметили, что графики не являются окончательными и могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

Российские оккупанты уже четвертую осень осуществляют теракты против украинской энергетической инфраструктуры. Отмечается, что такими ударами россияне хотят повлиять на моральное состояние мирного населения Украины и заставить согласится на любые уступки для завершения войны.

В частности в ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях. Самая сложная ситуация - в двух регионах, где многие потребители находятся без света еще с 6 ноября.

Подробнее о том, что может быть со светом в Украине зимой, - в материале РБК-Украина.

