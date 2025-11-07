Свет будут выключать и 8 ноября: в "Укрэнерго" предупредили об усилении ограничений

В Украине 8 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах страны с 08:00 до 21:00. Выключать свет будут в объеме от одной до двух очередей. Графики могут меняться в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" .

В компании отметили, что причина введения ограничений - последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергетику Украины. Отключать бытовых потребителей будут с 08:00 до 21:00 - объем отключений составит от одной до двух очередей.

Параллельно с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отметили, что графики не являются окончательными и могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.