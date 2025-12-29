Світло вимикатимуть через обстріли й негоду: графіки на 29 грудня

За даними Міненерго, протягом минулого тижня російські війська щоденно атакували енергетичну інфраструктуру України. Загалом зафіксовано одну масовану та понад 43 прицільні атаки, внаслідок яких пошкоджено близько 118 енергетичних об’єктів і мереж.

Чотири удари були спрямовані по об’єктах групи "Нафтогаз", зокрема по Херсонській ТЕЦ - єдиному джерелу тепла для міста. Наразі триває ліквідація наслідків, одній із працівниць підприємства надають медичну допомогу.

Остання атака призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київської області. Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 9 тисяч споживачів у Київській області.

Відключення світла 29 грудня

Через наслідки попередніх масованих атак у більшості регіонів України сьогодні вимушено застосовують заходи обмеження споживання електроенергії:

графіки погодинних відключень для населення;

графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В окремих областях запроваджені аварійні відключення, у таких регіонах попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Крім атак, на роботу енергосистеми вплинула і негода. Через сильний вітер та налипання мокрого снігу повністю або частково знеструмлені 215 населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго працюють у всіх постраждалих регіонах.

Аварійні відключення світла

У Сумській, Полтавській та Харківській областях 29 грудня запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Причина - пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Також через російську атаку лише частково діють графіки у Києві та Київській області.

У Сумській області 29 грудня аварійні відключення запровадили з 09:24 для 1-5 черг. В обленерго наголошують, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з погодинними. Свою чергу можна перевірити на сайті "Сумиобленерго", в додатку або кабінеті E-Svitlo, а також у рахунку за електроенергію.



Графік відключення світла у Сумській області 29 грудня (інфографіка: "Сумиобленерго")

У Полтавській області графік аварійних відключень почав діяти з 09:45. Світло відновлять після ліквідації аварій та відповідної команди від "Укренерго". Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

У Харкові та Харківській області також застосували аварійні відключення для стабілізації енергомережі. Водночас у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень. Перелік адрес за чергами доступний за посиланням.

У Києві 29 грудня тривають відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. На лівому березі столиці діють екстрені відключення через перевантаження пошкоджених мереж після ударів по енергообʼєктах. Водночас на Правобережжі застосовують стабілізаційні відключення. Киян попереджають, що графіки можуть змінюватися протягом дня.

Жителі Києва можуть дізнатись свій ГПВ за допомогою сайтів YASNO та ДТЕК.

Графік відключення електроенергії в Києві 29 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

У Київській області сьогодні також запроваджені стабілізаційні відключення світла. За даними ДТЕК найважча ситуація в Бориспільській, Вишгородській та Броварській громадах, тут звичні графіки не діють. Енергетики зазначають, що сьогодні намагаються подавати світло з інтервалами 3 години зі світлом, 6 - без.

Дізнатися про відключення за своєю адресою можна на офіційному сайті або у чат-ботах у Telegram та Viber.

Графік відключення електроенергії в Київській області 29 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Планові відключення електроенергії

Вінницька область

У Вінницькій області 29 грудня запровадять обмеження споживання електроенергії для непобутових споживачів. Обмеження діятимуть упродовж доби - з 00:00 до 24:00.

Побутових споживачів просять ощадливо користуватися електроенергією протягом дня. Слідкувати за актуальною інформацією щодо відключень можна наступними способами:

на офіційному сайті в онлайн-розділі графіків, де за адресою, ЕІС-кодом або особовим рахунком можна переглянути заплановані вимкнення;

у чат-ботах у Telegram та Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Дніпропетровська область

За наказом НЕК "Укренерго", з 00:00 до 24:00 в регіоні діють стабілізаційні відключення світла. Крім того, через перевантаження електромереж у Нікополі можливі екстрені відключення електроенергії.

За даними ДТЕК "Дніпровські електромережі", стежити за актуальною інформацією щодо відключень світла та перевіряти графіки можна:

на офіційному сайті компанії;

у Telegram-каналі;

Viber-боті.

Графік відключення електроенергії у Дніпропетровській області 29 грудня (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Житомирська область

У Житомирській області 29 грудня діють обмеження споживання електроенергії. Для побутових споживачів з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Для промислових підприємств та бізнесу в цей же період діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Актуальні графіки погодинних відключень для своєї адреси можна переглянути на офіційному сайті "Житомиробленерго".



Графік відключення світла у Житомирській області 29 грудня (інфографіка: "Житомиробленерго")

Запорізька область

У Запорізькій області 29 грудня діятиме графік погодинних відключень електроенергії на. Як повідомляє обленерго, зміни були внесені протягом ночі за вказівками. Відключення електроенергії відбуватимуться за такими інтервалами (з урахуванням часу на перемикання):

1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 20:30;

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00;

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

4.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

5.1: 06:30 - 08:00,12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

6.2: 00:00 - 03:30, 10:00 - 12:30, 16:30 - 21:30.

Енергетики закликають жителів області регулярно перевіряти інформацію на офіційному сайті, оскільки графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Кіровоградська область

За інформацією ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".



Графік відключення світла в Кіровоградській області 29 грудня (інфографіка: "Кіровоградобленерго")

Миколаївська область

У Миколаївській області у понеділок, 29 грудня, діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії. За попереднім прогнозом, обмеження застосовуватимуть із 06:00 до 23:59. Світло вимикатимуть по чергах і підчергах у різні часові проміжки протягом дня. Зокрема:

1.1 - 14:00 - 17:30;

1.2 - 10:30 - 14:00;

2.1 - 07:00 - 10:30;

2.2 - 07:30 - 10:30; 17:30 - 21:00;

3.1 - 05:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;

3.2 - 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

4.1 - 10:30 - 14:00;

4.2 - 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00;

5.1 - 07:00 - 10:30;

5.2 - 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

6.1 - 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

6.2 - 09:30 - 10:30; 14:00 - 17:30.

Актуальну інформацію за конкретною адресою можна перевірити за посиланням.

Одеська область

Згідно з інформацією ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Тернопільська область

У Тернопільській області 29 грудня за вказівкою НЕК "Укренерго" діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу у період з 00:00 до 24:00.

Актуальний графік, а також інформацію про те, до якої підчерги належить ваша адреса, можна переглянути на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" в розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

Енергетики застерігають, що протягом доби можливі зміни у графіку, тому рекомендують стежити за оновленнями на сайті компанії.



Графік відключення світла у Тернопільській області 29 грудня (інфографіка: "Тернопільобленерго")

Хмельницька область

У Хмельницькій області 29 грудня діяє графік погодинних відключень електроенергії. Актуальний ГПВ можна переглянути за посиланням.

Для промислових споживачів застосовано графік обмеження електричної потужності (5 черг). Деталі доступні за посиланням.



Графік відключення світла у Хмельницькій області 29 грудня (інфографіка: "Хмельницькобленерго")

Черкаська область

29 грудня в Черкаській області застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Орієнтовні години відсутності світла виглядають так:

1.1 04:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

1.2 05:00 - 07:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

2.2 04:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

3.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00;

3.2 02:00 - 04:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

4.1 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00;

4.2 02:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;

5.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

6.1 00:00 - 02:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

6.2 00:00 - 02:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00.

Перелік адрес, які відключатимуться за відповідними чергами та підчергами, доступний за посиланням.

Чернівецька область

За даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).



Графік відключення світла у Чернівецькій області 29 грудня (інфографіка: "Чернівціобленерго")

Чернігівська область

У Чернігівській області 29 грудня застосовано графік погодинних відключень. У разі змін в роботі енергосистеми графік можуть оперативно коригувати, тому мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

Перевірити свою чергу відключень та особистий графік можна:

на сайті;

у Viber-боті;

у Telegram-боті.



Графік відключення світла у Чернігівській області 29 грудня (інфографіка: "Чернігівобленерго")

Знеструмлення через погодні умови

У Львівській області 29 грудня частина споживачів залишилася без електроенергії через негоду. Як повідомили у "Львівобленерго", попри відновлення світла для більшості абонентів у неділю, нічні пориви вітру спричинили нові аварійні знеструмлення. Станом на 08:00 повністю без світла залишалися 16 населених пунктів, ще 70 - частково у різних районах області.

Один із головних способів дізнатися про відключення світла у Львівській області - офіційний сайт ПрАТ "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла". Клієнти, зареєстровані в персональному кабінеті, отримують повідомлення про планові та аварійні перерви електропостачання на свою електронну пошту. Крім того, інформація надходить автоматично користувачам чат-ботів "Львівобленерго" у Telegram та Viber, де можна перевірити дані за своїм особовим рахунком.

У Рівненській області другий день поспіль тривають відновлювальні роботи після негоди. Через сильні пориви вітру та падіння дерев на лінії електропередач енергетики "Рівнеобленерго" безперервно працюють над ліквідацією аварій. Станом на ранок повністю знеструмлені 8 населених пунктів і ще 2 - частково у Рівненському районі. Напередодні світло вдалося повернути у 28 населених пунктів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, задіяні всі наявні бригади та техніка.

Споживання електроенергії

За даними енергетиків, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 29 грудня воно було на 3% нижчим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня, що пов’язують із потеплінням.

Водночас вечірній максимум 28 грудня був на 2,9% вищим, ніж тиждень тому, через відчутне похолодання.

Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, максимально обмежити використання потужних приладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години - після 23:00.