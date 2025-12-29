UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Світло вимикатимуть у більшості областей: "Укренерго" показало графіки на 30 грудня

Ілюстративне фото: відключення світла 30 грудня відбуватимуться у більшості регіонів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 30 грудня, у більшості областей України продовжать відключати світло за графіками. Обмеження діятимуть як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. При цьому паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Укренерго" пояснило, що відключення продовжують діяти внаслідок масованих ударів росіян по енергетиці України. Крім того, кількість черг, які одночасно задіяні у відключеннях, не вказана.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, вночі та зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Міненерго повідомило, що під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Крім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".

Основним напрямком атаки росіян були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах міста.

Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія