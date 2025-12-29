RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет будут выключать в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 30 декабря

Иллюстративное фото: отключения света 30 декабря будут происходить в большинстве регионов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины продолжат отключать свет по графикам. Ограничения будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. При этом параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" объяснило, что отключения продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины. Кроме того, количество очередей, которые одновременно задействованы в отключениях, не указано.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

 

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, ночью и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

Минэнерго сообщило, что под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".

Основным направлением атаки россиян были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия