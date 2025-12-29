ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Свет будут выключать в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 30 декабря

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 18:40
UA EN RU
Свет будут выключать в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 30 декабря Иллюстративное фото: отключения света 30 декабря будут происходить в большинстве регионов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины продолжат отключать свет по графикам. Ограничения будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. При этом параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" объяснило, что отключения продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины. Кроме того, количество очередей, которые одновременно задействованы в отключениях, не указано.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, ночью и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

Минэнерго сообщило, что под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".

Основным направлением атаки россиян были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну