Свет будут выключать в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины продолжат отключать свет по графикам. Ограничения будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Графики почасовых отключений будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. При этом параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" объяснило, что отключения продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины. Кроме того, количество очередей, которые одновременно задействованы в отключениях, не указано.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.