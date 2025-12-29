Свет будут выключать в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 30 декабря
Во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины продолжат отключать свет по графикам. Ограничения будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. При этом параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Укрэнерго" объяснило, что отключения продолжают действовать в результате массированных ударов россиян по энергетике Украины. Кроме того, количество очередей, которые одновременно задействованы в отключениях, не указано.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Обстрелы энергетики Украины
Напомним, ночью и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.
Минэнерго сообщило, что под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.
Кроме того, днем стало известно об ударах дронами-камикадзе по газовой инфраструктуре и теплоэлектроцентралях группы "Нафтогаз".
Основным направлением атаки россиян были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.
В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.