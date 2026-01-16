Жорсткі графіки в областях, Київ - на аварійних: як відключають світло в Україні

Сьогодні, 16 січня, у Києві та кількох регіонах України діють аварійні знеструмлення, на решті території працюватимуть жорсткі графіки відключення світла.
Докладніше про графіки відключення світла у різних областях - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Як повідомляють у компанії, такі заходи є вимушеними та пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Столиця продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють.
Орієнтовно мешканці Києва три години зі світлом і десять - без.
Сьогодні в області вимикатимуть світло протягом всієї доби - від двох до трьох разів.
В частині Броварського та Бориспільського районів тривають екстрені відключення. На решті території діють стабілізаційній.
В області протягом всі доби діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вимикати світло будуть від одного до трьох разів. Мешканці Дніпропетровщини залишаться без електрики від 10,5 години на добу, залежно від черги.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
В Одесі та області через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть у режимі аварійних відключень без чітко визначеного графіка.
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина повернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
"Обмеження електропостачання в нашій області сьогодні ну дуже суворі. Усе це - наслідки ворожих атак. Енергетики продовжують посилено працювати над відновленням", - йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго".
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-24:00
3.1 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
3.2 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
5.2 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
6.1 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
На Полтавщині також зросли обсяги відключення світла сьогодні.
Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 3 год до 4 год для кожної з черг у різний час доби:
За оновленою інформацію в області зранку застосували ГАВ. Таку команду отримали від НЕК "Укренерго".
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).
Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.
Дізнатися свою чергу можна:
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.
Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.
У графіку можливі зміни.
Сьогодні 16 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
У ніч на вівторок та вранці 13 січня Росія здійснила масовану атаку на Київ, Київську область і низку інших регіонів України, застосувавши "Шахеди", а також балістичні й крилаті ракети.
13 січня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці бракує електроенергії навіть для забезпечення об’єктів критичної інфраструктури.
Міненерго назвало ситуацію з електрикою у Києві та області - найскладнішою.
А новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ був значно гірше підготовлений до російських атак на енергосистему, ніж Харків, і через це доводиться вживати кризових заходів.