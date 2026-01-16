Жорсткі графіки в областях, Київ - на аварійних: як відключають світло в Україні

Що кажуть в "Укренерго"

В усіх регіонах та протягом усієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як повідомляють у компанії, такі заходи є вимушеними та пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Графік відключення світла в Києві

Столиця продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють.

Орієнтовно мешканці Києва три години зі світлом і десять - без.

Графік відключення світла в Київській області

Сьогодні в області вимикатимуть світло протягом всієї доби - від двох до трьох разів.

В частині Броварського та Бориспільського районів тривають екстрені відключення. На решті території діють стабілізаційній.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

В області протягом всі доби діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вимикати світло будуть від одного до трьох разів. Мешканці Дніпропетровщини залишаться без електрики від 10,5 години на добу, залежно від черги.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення світла в Одеській області

В Одесі та області через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть у режимі аварійних відключень без чітко визначеного графіка.

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина повернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Чернігівській області

"Обмеження електропостачання в нашій області сьогодні ну дуже суворі. Усе це - наслідки ворожих атак. Енергетики продовжують посилено працювати над відновленням", - йдеться у повідомленні "Чернігівобленерго".

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графік відключення світла в Житомирській області

Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

Графік відключення світла в Миколаївській області

1.1 – 00:00 - 02:00; 07:30 - 14:30; 16:00 - 19:30;

1.2 – 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;

2.1 – 02:00 - 09:00; 11:00 - 17:30;

2.2 – 00:00 - 05:30; 09:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

3.1 – 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;

3.2 – 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;

4.1 – 00:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;

4.2 – 02:00 - 09:00; 12:30 - 19:30;

5.1 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 00:00;

5.2 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 14:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;

6.1 – 00:00 - 02:00; 05:30 - 11:00; 12:30 - 17:30; 19:30 - 23:00;

6.2 – 00:00 - 02:00; 05:30 - 12:30; 16:00 - 23:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

3.2 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

5.2 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00

6.1 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині також зросли обсяги відключення світла сьогодні.

Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 3 год до 4 год для кожної з черг у різний час доби:

з 00:00 по 07:00 запроваджений в обсязі 3.5 черг;

з 07:00 по 20:00 запроваджений в обсязі 4 черг;

з 20:00 по 23:00 запроваджений в обсязі 3.5 черг;

з 23:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 3 черг.

За оновленою інформацію в області зранку застосували ГАВ. Таку команду отримали від НЕК "Укренерго".

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

1.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:00, 22:00 - 24:00

2.1 03:00 - 06:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00

2.2 02:00 - 06:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 21:00 - 24:00

3.1 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:00 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00

4.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 22:00 - 24:00

5.1 02:00 - 06:00, 07:30 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:30 - 22:00

5.2 00:00 - 04:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00

6.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 23:00

6.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.

Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.

У графіку можливі зміни.

Графік відключення світла у Львівський області

Сьогодні 16 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графік відключення світла в Рівненській області

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна: