Жесткие графики в областях, Киев - на аварийных: как отключают свет в Украине

Сегодня, 16 января, в Киеве и нескольких регионах Украины действуют аварийные обесточивания, на остальной территории будут работать жесткие графики отключения света.
Подробнее о графиках отключения света в разных областях - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Как сообщают в компании, такие меры являются вынужденными и связаны с последствиями российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Столица продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не действуют.
Ориентировочно жители Киева три часа со светом и десять - без.
Сегодня в области будут выключать свет в течение всех суток - от двух до трех раз.
В части Броварского и Бориспольского районов продолжаются экстренные отключения. На остальной территории действуют стабилизационные.
В области в течение всех суток будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Выключать свет будут от одного до трех раз. Жители Днепропетровщины останутся без электричества от 10,5 часов в сутки, в зависимости от очереди.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одессе и области из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к какой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
"Ограничения электроснабжения в нашей области сегодня ну очень суровые. Все это - последствия вражеских атак. Энергетики продолжают усиленно работать над восстановлением", - говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Обновлено в 9:25
Утром в области применили графики аварийных отключений (ГАО) для 1-5 очередей потребителей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго".
В "Сумыоблэнерго" объяснили, что причина такого шага - повреждение энергосистемы в результате атаки армии России.
Поэтому график пока в Сумской области не действует.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-20:30; 22:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 07:00-13:30; 17:00-24:00
3.1 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
3.2 03:00-07:00; 10:00-17:00; 20:30-22:00
4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
5.2 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-22:00
6.1 00:00-06:30; 07:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 13:30-20:30
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
На Полтавщине также выросли объемы отключения света сегодня.
Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они продлятся от 3 ч до 4 ч для каждой из очередей в разное время суток:
По обновленной информации в области утром применили ГАВ в объеме 5 очередей.
Такую команду получили от НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).
Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередности) (с учетом 30 минут на переключение):
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди) графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.
Узнать свою очередь можно:
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Согласно графику, отключений будет больше и чаще, соответствующая света будет меньше.
Каждая группа будет без света ориентировочно восемь часов в сутки.
В графике возможны изменения.
Сегодня 16 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
В ночь на вторник и утром 13 января Россия осуществила массированную атаку на Киев, Киевскую область и ряд других регионов Украины, применив "Шахеды", а также баллистические и крылатые ракеты.
13 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не хватает электроэнергии даже для обеспечения объектов критической инфраструктуры.
Минэнерго назвало ситуацию с электричеством в Киеве и области - самой сложной.
А новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и поэтому приходится принимать кризисные меры.