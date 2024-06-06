Чи зменшать обмеження світла для новобудов у яких усе на електриці: відповідь ДТЕК
Багато жителів сучасних багатоповерхових новобудов, у яких всі комунікації залежать від електрики, просять зменшити для них час відключень світла. Втім зробити це неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "ДТЕК Київські електромережі".
"Друзі, бачимо від жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов прохання зменшити час відключення світла для таких будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики. Розуміємо вас, але технічно неможливо вводити вибіркові обмеження. Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться", - пояснили в "ДТЕК".
У зв'язку з чим, від початку 2022 року, "ДТЕК" радить Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, які б дозволили продовжувати роботу насосів, систем водопостачання, а також опалення під час відключень.
Ситуація зі світлом в Україні
Останні місяці ворог посилив масовані удари по території України. Обстріли енергетичної інфраструктури призвели до повернення графіків відключення світла. Де інколи "Укренерго" вводить й аварійні відключення.
Також з 1 червня в Україні почав діяти новий тариф на світло, який було підвищено на 60%. Підвищення ціни дозволить профінансувати ремонти електростанцій.
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