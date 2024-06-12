ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світло сьогодні вимикатимуть ще пізніше. В "Укренерго" вдруге оновили графік

Середа 12 червня 2024 16:41
UA EN RU
Світло сьогодні вимикатимуть ще пізніше. В "Укренерго" вдруге оновили графік Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 червня, вдруге оновлено графіки обмеження енергопостачання. Відключення почнуться ще пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго, графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", - відзначає ДТЕК.

Світло сьогодні вимикатимуть ще пізніше. В &quot;Укренерго&quot; вдруге оновили графік

Фото: в "Укренерго" вдруге оновили графік стабілізаційних відключень (t.me/Ukrenergo)

Ситуація зі світлом в Україні

В Україні знову почали вводити графіки обмеження енергопостачання після масованих обстрілів, які Російська Федерація здійснила протягом останніх місяців. Під удари потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. Водночас питання посилення протиповітряної оборони (ППО) стало ще гострішим.

Тим часом в Державній інспекції енергетичного нагляду розповіли про інвентаризацію, яка повинна дозволити справедливо розподіляти споживання електроенергії для критичної інфраструктури та побутових споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго ДТЕК
NEWS
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає