Під 0% річних: як власникам приватних будинків отримати пільгові кредити на генератори
В Україні діє масштабна програма підтримки власників приватних будинків, яка дозволяє придбати енергообладнання на вигідних умовах. Окрім низької відсоткової ставки, держава пропонує пряму грошову компенсацію частини витрат.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко Telegram.
Читайте також: Гроші на генератори й не тільки: як працює програма "СвітлоДім" і коли можуть відмовити
Головне:
- Пільгові ставки: Від 0% до 7% річних залежно від терміну кредитування.
- Фінансові ліміти: Максимальна сума позики становить 480 тис. грн на одну адресу.
- Кешбек від держави: Можливість повернути до 30% вартості обладнання після введення його в експлуатацію.
Детальні умови кредитування
"Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи", - йдеться у повідомленні.
Відсоткова ставка зростає залежно від тривалості позики:
- До 1 року - 0% річних.
- До 2 років - 5% річних.
- До 3 років - 7% річних. (Якщо кредит береться на термін понад 3 роки (макс. до 10 років), діє стандартна ставка банку).
Максимальна сума позики становить 480 тис. грн на одну адресу.
Розмір державної компенсації
Держава одноразово повертає частину "тіла" кредиту залежно від обраного комплекту:
- 20% - за купівлю лише генератора.
- 25% - за комплект "генератор + акумулятор".
- 30% - за повну систему: СЕС + генератор + акумулятор.
Важливо: Кредит покриває не лише вартість техніки, а й допоміжне обладнання та монтажні роботи.
Покрокова інструкція: як подати заявку
- Вибір банку: Зверніться до будь-якої фінансової установи, що є партнером програми "Доступні кредити 5-7-9%".
- Заявка: Подайте запит, вказавши перелік обладнання, яке плануєте придбати.
- Перевірка: Банк оцінює вашу платоспроможність та кредитну історію.
- Оплата: Після схвалення банк перераховує кошти безпосередньо постачальнику (безготівковий розрахунок).
- Повернення коштів: Після встановлення та запуску обладнання держава зараховує компенсацію на ваш рахунок.
Читайте також про те, що у лютому Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави. Загалом від столиці Польщі наше місто вже отримало 90 генераторів. Крім того, польські волонтери передали Києву 130 джерел живлення.
Раніше ми писали про те, що в Україні вже стартували перші виплати за державною програмою "СвітлоДім". Після схвалення заявки кошти надходлять протягом 48 годин.