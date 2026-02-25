Свет в школах и больницах: Израиль передал Киевской области более 100 систем резервного питания

Киевская область получила партию систем энергопитания от Посольства Израиля и агентства МАШАВ. Оборудование поможет обеспечить бесперебойную работу больниц, школ и укрытий в условиях дефицита электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз пресс-службы Посольства Государства Израиль в Украине.

Кроме гуманитарного направления, Израиль подтвердил свою позицию на международной арене: 24 февраля страна проголосовала "ЗА" резолюцию Генассамблеи ООН по устойчивому миру в Украине.

Передача помощи стала практическим результатом телефонного разговора министров иностранных дел Гидеона Саара и Андрея Сибиги, который состоялся накануне.

Церемония передачи оборудования состоялась при участии председателя Киевской ОГА Николая Калашника и заместителя главы миссии Посольства Израиля Милы Цур (фото: Посольство Государства Израиль в Украине)

Николай Калашник поблагодарил партнеров, отметив, что эти портативные системы помогут поддержать жителей области во время перебоев со светом.

"Больницы должны непрерывно работать. Школы и укрытия должны оставаться безопасными. Семьи должны иметь возможность оставаться на связи", - отметила Мила Цур.

