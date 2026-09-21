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Світло повернули 720 тисячам родин: де ДТЕК відновлював мережі після ворожих атак

15:20 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Сергій Новіков
ДТЕК відновив світло для 720 тисяч родин (фото: dtek.com)

З 14 по 20 вересня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання у 716 населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Статистика ДТЕК по регіонах

Зазначається, що найбільше відновлень за тиждень було на Одещині, яка продовжує зазнавати обстрілів. Тут енергетики повернули світло майже 412 тисячам родин.

На Донеччині, де тривають активні бойові дії, електропостачання вдалося відновити для майже 229 тисяч сімей.

Ще понад 78 тисяч осель були повторно заживлені на Дніпропетровщині.

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У компанії пояснили, що енергетики ДТЕК розпочинають аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

Водночас за минулий тиждень фахівці працювали над поверненням світла у чотрирьох регіонах для 560 тисяч родин. Найбільше ремонтів було на Донеччині.

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