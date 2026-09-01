ДТЕК повернув світло 4,5 млн родин після обстрілів: де було найбільше робіт у серпні

У серпні енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок у чотирьох областях та Києві, які залишалися без світла через російські обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як зазначили в енергетичній компанії, в останній місяць літа ворог продовжував атакувати мирні міста та села і нищити енергоінфраструктуру.

"Попри усі безпекові виклики та складнощі воєнного часу енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2,2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для майже 4,5 млн домівок українців", - йдеться в повідомленні.

Де було найбільше відключень світла через обстріли

У ДТЕК повідомили, що найбільше відновлень четвертий місяць поспіль припадає на Донеччину - там світло повернули для 2,6 млн осель. На Одещині електропостачання відновили для 1,1 млн родин, а на Дніпропетровщині - майже для 569 тисяч.

У Києві після обстрілів світло повернули 90,1 тис. домогосподарств, у Київській області - 38,2 тис.

