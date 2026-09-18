Як захистити енергетику під час війни: ДТЕК поділився досвідом з Естонією

Компанія ДТЕК поділилась з делегацією з Естонії досвідом роботи, захисту обладнання та відновлення енергетичної інфраструктури в умовах війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як зазначили в компанії, за роки повномасштабної війни українські енергетики накопичили унікальну для Європи практику - як працювати, захищати обладнання і відновлювати енергетичну інфраструктуру в умовах постійної загрози і атак.

"Саме за цим досвідом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго приїхала делегація з Естонії - представники профільного міністерства та керівники енергетичних компаній країни", - йдеться у повідомленні.



Під час візиту естонські фахівці ознайомилися з роботою енергетиків і ремонтників в умовах постійної загрози атак.

Зокрема, представники ДТЕК продемонстрували підходи до фізичного захисту критичного обладнання, а також технічні рішення, напрацьовані за роки повномасштабної війни.



У компанії зазначили, що український досвід може бути корисним європейським країнам, які посилюють готовність своїх енергосистем до нових безпекових ризиків.