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Як захистити енергетику під час війни: ДТЕК поділився досвідом з Естонією

18:48 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Як захистити енергетику під час війни: ДТЕК поділився досвідом з Естонією Делегація з Естонії на ТЕС ДТЕК (фото: dtek.com)
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Компанія ДТЕК поділилась з делегацією з Естонії досвідом роботи, захисту обладнання та відновлення енергетичної інфраструктури в умовах війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Як зазначили в компанії, за роки повномасштабної війни українські енергетики накопичили унікальну для Європи практику - як працювати, захищати обладнання і відновлювати енергетичну інфраструктуру в умовах постійної загрози і атак.

"Саме за цим досвідом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго приїхала делегація з Естонії - представники профільного міністерства та керівники енергетичних компаній країни", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту естонські фахівці ознайомилися з роботою енергетиків і ремонтників в умовах постійної загрози атак.

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Зокрема, представники ДТЕК продемонстрували підходи до фізичного захисту критичного обладнання, а також технічні рішення, напрацьовані за роки повномасштабної війни.

У компанії зазначили, що український досвід може бути корисним європейським країнам, які посилюють готовність своїх енергосистем до нових безпекових ризиків.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Як раніше повідомлялося, компанія ДТЕК оновила 37 енергетичних обʼєктів мережевої інфраструктури в рамках підготовки до проходження зими 2026/2027.

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