Як захистити енергетику під час війни: ДТЕК поділився досвідом з Естонією
Компанія ДТЕК поділилась з делегацією з Естонії досвідом роботи, захисту обладнання та відновлення енергетичної інфраструктури в умовах війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Як зазначили в компанії, за роки повномасштабної війни українські енергетики накопичили унікальну для Європи практику - як працювати, захищати обладнання і відновлювати енергетичну інфраструктуру в умовах постійної загрози і атак.
"Саме за цим досвідом на теплоелектростанції ДТЕК Енерго приїхала делегація з Естонії - представники профільного міністерства та керівники енергетичних компаній країни", - йдеться у повідомленні.
Під час візиту естонські фахівці ознайомилися з роботою енергетиків і ремонтників в умовах постійної загрози атак.
Зокрема, представники ДТЕК продемонстрували підходи до фізичного захисту критичного обладнання, а також технічні рішення, напрацьовані за роки повномасштабної війни.
У компанії зазначили, що український досвід може бути корисним європейським країнам, які посилюють готовність своїх енергосистем до нових безпекових ризиків.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.
Як раніше повідомлялося, компанія ДТЕК оновила 37 енергетичних обʼєктів мережевої інфраструктури в рамках підготовки до проходження зими 2026/2027.