Свет вернули 720 тысячам семей: где ДТЭК восстанавливал сети после атак врага

С 14 по 20 сентября энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в 716 населенных пунктах, которые были обесточены в результате российских обстрелов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Отмечается, что больше всего ремонтов за неделю было на Одесщине, которая продолжает подвергаться обстрелам. Здесь энергетики вернули свет почти 412 тысячам семей.
В Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, электроснабжение удалось возобновить для почти 229 тысяч семей.
Еще более 78 тысяч домов были повторно запитаны на Днепропетровщине.
В компании пояснили, что энергетики ДТЭК приступают к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти 4,5 млн домов.
В то же время за прошедшую неделю специалисты работали над возвращением света в четырех регионах для 560 тысяч семей. Больше всего ремонтов было в Донецкой области.