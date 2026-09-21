Світло повернули 720 тисячам родин: де ДТЕК відновлював мережі після ворожих атак

З 14 по 20 вересня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання у 716 населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Статистика ДТЕК по регіонах

Зазначається, що найбільше відновлень за тиждень було на Одещині, яка продовжує зазнавати обстрілів. Тут енергетики повернули світло майже 412 тисячам родин.



На Донеччині, де тривають активні бойові дії, електропостачання вдалося відновити для майже 229 тисяч сімей.

Ще понад 78 тисяч осель були повторно заживлені на Дніпропетровщині.

У компанії пояснили, що енергетики ДТЕК розпочинають аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.