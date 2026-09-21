Свет вернули 720 тысячам семей: где ДТЭК восстанавливал сети после атак врага

С 14 по 20 сентября энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в 716 населенных пунктах, которые были обесточены в результате российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Статистика ДТЭК по регионам

Отмечается, что больше всего ремонтов за неделю было на Одесщине, которая продолжает подвергаться обстрелам. Здесь энергетики вернули свет почти 412 тысячам семей.

В Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, электроснабжение удалось возобновить для почти 229 тысяч семей.

Еще более 78 тысяч домов были повторно запитаны на Днепропетровщине.

В компании пояснили, что энергетики ДТЭК приступают к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.