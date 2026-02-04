Світло вимикають по-різному: три сценарії для регіонів України

Сьогодні, 4 грудня, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення світла, в інших регіонах - застосовують графіки погодинних обмежень. Водночас є області, де вимкнення скасували до кінця доби.

РБК-Україна зібрало, як будуть вимикати світло у кожній з областей країни.

"Укренерго"

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

При цьому аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У компанії нагадали, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

Де вимикають аварійно

Станом на 10:00 аварійні відключення введено у Сумській, Полтавській, Харківській та частині Чернігівській областях.

Де не вимикають світло

На Львівщині електроенергія буде протягом усього дня - обленерго скасувало графіки відключень до кінця доби.

На Закарпатті також прогнозують день без вимкнень. Якщо не виникне форс-мажорних обставин, електропостачання в області буде безперервним.

Графіки відключень світла по областях

Київ

Як повідомили у ДТЕК, енергетики відновили електропостачання для 100 тисяч родин після ворожих обстрілів.

На лівому березі електропостачання поступово повертається до тимчасових графіків відключень.

У компанії зазначають, що ліквідація наслідків масованих атак триває. Ремонтні роботи ведуться цілодобово, попри сильні морози та значну втому персоналу.

Графік відключення світла у столиці 4 лютого:

Група 1: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Група 2: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Група 3: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Група 4: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Група 5: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Група 6: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Група 7: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Група 8: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Група 9: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00

Група 10: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30

Група 11: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30

Група 12: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00

Група 13: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Група 14: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Група 15: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Група 16: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Група 17: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Група 18: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Група 19: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Група 20: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Група 21: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00

Група 22: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30

Група 23: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30

Група 24: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00

Група 25: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Група 26: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Група 27: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Група 28: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Група 29: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Група 30: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Група 31: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Група 32: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Група 33: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00

Група 34: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30

Група 35: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30

Група 36: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00

Група 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Група 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Група 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Група 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Група 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Група 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Група 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Група 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Група 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Група 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Група 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Група 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Група 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Група 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Група 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Група 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Група 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Група 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Група 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Група 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Група 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Група 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Група 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Група 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Одеська область

Як повідомили в ДТЕК, графіки 4 лютого будуть діяти лише там, де дозволяє стан мережі. Зараз в Одесі, частково в Одеському районі й деяких районних центрах Одещини - екстрені відключення.

Київська область

На Київщині кількість етапів відключення електроенергії коливатиметься від двох до чотирьох на добу. Двічі без світла залишатимуться абоненти черг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 та 4.2.

Найбільше відключень заплановано для черги 5.1 - електроенергію там вимикатимуть чотири рази протягом доби.

Водночас близько половини споживачів області перебуватимуть без світла тричі.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині у середу всі черги відключатимуть по три рази на день. Найдовший період знеструмлення триватиме до 9 годин - для абонентів черги 2.1 з 12:00 до 21:00.

Загалом окремі споживачі можуть залишатися без електроенергії до 19 годин за добу.

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Запорізька область

У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання).

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Миколаївська область

Графік відключення світла на Миколаївщині 4 лютого:

1.1 — 00:00 — 01:30; 06:00 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;

1.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 13:30; 17:30 — 23:30;

2.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 19:30; 23:30 — 00:00;

2.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30;

3.2 — 03:30 — 07:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

4.1 — 03:30 — 07:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

4.2 — 03:30 — 09:30; 11:30 — 15:30; 19:30 — 00:00;

5.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 11:30; 15:30 — 21:30;

5.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 17:30; 21:30 — 00:00;

6.1 — 01:30 — 07:30; 10:00 — 15:30; 17:30 — 21:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 09:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Черкаська область

У Черкаській області, за даними місцевого обленерго, світло сьогодні будуть вимикати так:

1.1: 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

1.2: 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 22:30

2.1: 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 00:00

2.2: 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 00:00

3.1: 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 22:30 – 00:00

3.2: 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 00:00

4.1: 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 23:30

4.2: 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 00:00

5.1: 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

5.2: 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:00

6.1: 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:00

6.2: 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 00:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Кіровоградська область

Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Рівненська область

Графік відключення світла на Рівненщині 4 лютого

1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00 1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00 2.1: 07.00-10.00, 16.00-19.00 2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00 3.1: 07.00-10.00, 18.00-21.00 3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00 4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00 4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00 5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00 5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00 6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00 6.2: 13.00-16.00

Дізнатися свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Івано-Франківська область

За даними "Прикарпаттяобленерго", в Івано-Франківській області сьогодні будуть діяти наступні графіки відключення світла:

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Житомирська область

Тернопільська область

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Волинська область



Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.