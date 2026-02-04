Свет выключают по-разному: три сценария для регионов Украины
Сегодня, 4 декабря, в отдельных областях Украины снова ввели аварийные отключения света, в других регионах - применяют графики почасовых ограничений. В то же время есть области, где отключения отменили до конца суток.
РБК-Украина собрало, как будут выключать свет в каждой из областей страны.
"Укрэнерго"
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
При этом аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В компании напомнили, что конкретное время отключения по вашему адресу определяют местные операторы системы распределения. Актуальную информацию можно найти на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.
Где отключают аварийно
По состоянию на 10:00 аварийные отключения введены в Сумской, Полтавской, Харьковской и части Черниговской областях.
Где не выключают свет
На Львовщине электроэнергия будет в течение всего дня - облэнерго отменило графики отключений до конца суток.
На Закарпатье также прогнозируют день без отключений. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, электроснабжение в области будет непрерывным.
Графики отключений света по областям
Киев
Как сообщили в ДТЭК, энергетики восстановили электроснабжение для 100 тысяч семей после вражеских обстрелов.
На левом берегу электроснабжение постепенно возвращается к временным графикам отключений.
В компании отмечают, что ликвидация последствий массированных атак продолжается. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, несмотря на сильные морозы и значительную усталость персонала.
График отключения света в столице 4 февраля:
- Группа 1: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
- Группа 2: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
- Группа 3: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
- Группа 4: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
- Группа 5: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
- Группа 6: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
- Группа 7: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Группа 8: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
- Группа 9: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
- Группа 10: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
- Группа 11: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
- Группа 12: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
- Группа 13: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
- Группа 14: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
- Группа 15: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
- Группа 16: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
- Группа 17: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
- Группа 18: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
- Группа 19: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Группа 20: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
- Группа 21: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
- Группа 22: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
- Группа 23: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
- Группа 24: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
- Группа 25: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
- Группа 26: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
- Группа 27: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
- Группа 28: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
- Группа 29: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
- Группа 30: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
- Группа 31: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Группа 32: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
- Группа 33: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
- Группа 34: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
- Группа 35: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
- Группа 36: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
- Группа 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
- Группа 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
- Группа 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
- Группа 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
- Группа 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
- Группа 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
- Группа 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
- Группа 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30
- Группа 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
- Группа 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
- Группа 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
- Группа 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
- Группа 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
- Группа 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
- Группа 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
- Группа 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
- Группа 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
- Группа 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
- Группа 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
- Группа 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30
- Группа 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
- Группа 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
- Группа 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
- Группа 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
Одесская область
Как сообщили в ДТЭК, графики 4 февраля будут действовать только там, где позволяет состояние сети. Сейчас в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области - экстренные отключения.
Киевская область
На Киевщине количество этапов отключения электроэнергии будет колебаться от двух до четырех в сутки. Дважды без света будут оставаться абоненты очередей 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 4.2.
Больше всего отключений запланировано для очереди 5.1 - электроэнергию там будут выключать четыре раза в течение суток.
В то же время около половины потребителей области будут находиться без света трижды.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
На Днепропетровщине в среду все очереди будут отключать по три раза в день. Самый длинный период обесточивания продлится до 9 часов - для абонентов очереди 2.1 с 12:00 до 21:00.
В целом отдельные потребители могут оставаться без электроэнергии до 19 часов в сутки.
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Запорожская область
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение).
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
Николаевская область
- График отключения света на Николаевщине 4 февраля:
- 1.1 - 00:00 - 01:30; 06:00 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;
- 1.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 17:30 - 23:30;
- 2.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 19:30; 23:30 - 00:00;
- 2.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00;
- 3.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;
- 3.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
- 4.1 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;
- 4.2 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 15:30; 19:30 - 00:00;
- 5.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 15:30 - 21:30;
- 5.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 17:30; 21:30 - 00:00;
- 6.1 - 01:30 - 07:30; 10:00 - 15:30; 17:30 - 21:30;
- 6.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Черкасская область
В Черкасской области, по данным местного облэнерго, свет завтра будут выключать так:
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1: 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
- 1.2: 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30
- 2.1: 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 00:00
- 2.2: 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00
- 3.1: 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 00:00
- 3.2: 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
- 4.1: 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:30
- 4.2: 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 00:00
- 5.1: 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
- 5.2: 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00
- 6.1: 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:00
- 6.2: 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 00:00
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Кировоградская область
Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
Ровенская область
График отключения света в Ровенской области 4 февраля
- 1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00
- 1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00
- 2.1: 07.00-10.00, 16.00-19.00
- 2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00
- 3.1: 07.00-10.00, 18.00-21.00
- 3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00
- 4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00
- 4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00
- 5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00
- 5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00
- 6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00
- 6.2: 13.00-16.00
Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Ивано-Франковская область
По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в Ивано-Франковской области сегодня будут действовать следующие графики отключения света:
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Житомирская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Волынская область
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Последствия массированной атаки на энергетику
Напомним, вчера ночью и утром, 3 февраля, российские оккупанты осуществили прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под ударами были 8 областей Украины. Обстрел осуществлялся волнами. Под прицелом ТЭЦ и ТЭС. Зафиксированы повреждения.
Из-за жесткой атаки РФ на энергетику в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию.
А в Киеве после атаки РФ без отопления 10% домов. ТЭЦ, которая отапливала сразу два района столицы, получила серьезные повреждения.