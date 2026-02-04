Свет выключают по-разному: три сценария для регионов Украины

Сегодня, 4 декабря, в отдельных областях Украины снова ввели аварийные отключения света, в других регионах - применяют графики почасовых ограничений. В то же время есть области, где отключения отменили до конца суток.

РБК-Украина собрало, как будут выключать свет в каждой из областей страны.

"Укрэнерго"

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

При этом аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В компании напомнили, что конкретное время отключения по вашему адресу определяют местные операторы системы распределения. Актуальную информацию можно найти на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях.

Где отключают аварийно

По состоянию на 10:00 аварийные отключения введены в Сумской, Полтавской, Харьковской и части Черниговской областях.

Где не выключают свет

На Львовщине электроэнергия будет в течение всего дня - облэнерго отменило графики отключений до конца суток.

На Закарпатье также прогнозируют день без отключений. Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, электроснабжение в области будет непрерывным.

Графики отключений света по областям

Киев

Как сообщили в ДТЭК, энергетики восстановили электроснабжение для 100 тысяч семей после вражеских обстрелов.

На левом берегу электроснабжение постепенно возвращается к временным графикам отключений.

В компании отмечают, что ликвидация последствий массированных атак продолжается. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, несмотря на сильные морозы и значительную усталость персонала.

График отключения света в столице 4 февраля:

Группа 1: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Группа 2: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Группа 3: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Группа 4: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 5: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 6: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Группа 7: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 8: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 9: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00

Группа 10: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30

Группа 11: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30

Группа 12: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00

Группа 13: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Группа 14: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Группа 15: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Группа 16: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 17: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 18: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Группа 19: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 20: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 21: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00

Группа 22: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30

Группа 23: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30

Группа 24: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00

Группа 25: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00

Группа 26: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00

Группа 27: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00

Группа 28: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00

Группа 29: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00

Группа 30: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00

Группа 31: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 32: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 33: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00

Группа 34: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30

Группа 35: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30

Группа 36: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00

Группа 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Группа 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Группа 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Группа 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Группа 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Группа 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Группа 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Группа 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Группа 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Группа 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Группа 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Группа 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00

Группа 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00

Группа 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00

Группа 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00

Группа 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00

Группа 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00

Группа 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Группа 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30

Группа 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00

Группа 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00

Группа 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00

Группа 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Одесская область

Как сообщили в ДТЭК, графики 4 февраля будут действовать только там, где позволяет состояние сети. Сейчас в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области - экстренные отключения.

Киевская область

На Киевщине количество этапов отключения электроэнергии будет колебаться от двух до четырех в сутки. Дважды без света будут оставаться абоненты очередей 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 4.2.

Больше всего отключений запланировано для очереди 5.1 - электроэнергию там будут выключать четыре раза в течение суток.

В то же время около половины потребителей области будут находиться без света трижды.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

На Днепропетровщине в среду все очереди будут отключать по три раза в день. Самый длинный период обесточивания продлится до 9 часов - для абонентов очереди 2.1 с 12:00 до 21:00.

В целом отдельные потребители могут оставаться без электроэнергии до 19 часов в сутки.

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Запорожская область

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение).

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Николаевская область

График отключения света на Николаевщине 4 февраля:

1.1 - 00:00 - 01:30; 06:00 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00;

1.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 17:30 - 23:30;

2.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 19:30; 23:30 - 00:00;

2.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00;

3.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 21:30;

3.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

4.1 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

4.2 - 03:30 - 09:30; 11:30 - 15:30; 19:30 - 00:00;

5.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 15:30 - 21:30;

5.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 17:30; 21:30 - 00:00;

6.1 - 01:30 - 07:30; 10:00 - 15:30; 17:30 - 21:30;

6.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Черкасская область

В Черкасской области, по данным местного облэнерго, свет завтра будут выключать так:

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2: 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30

2.1: 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 00:00

2.2: 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00

3.1: 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 00:00

3.2: 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00

4.1: 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:30

4.2: 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 00:00

5.1: 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00

5.2: 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00

6.1: 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:00

6.2: 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 00:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Тем временем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Кировоградская область

Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 4 февраля

1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00 1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00 2.1: 07.00-10.00, 16.00-19.00 2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00 3.1: 07.00-10.00, 18.00-21.00 3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00 4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00 4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00 5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00 5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00 6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00 6.2: 13.00-16.00

Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь.

Ивано-Франковская область

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в Ивано-Франковской области сегодня будут действовать следующие графики отключения света:

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Житомирская область

Тернопольская область

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Волынская область



Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.