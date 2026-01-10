Світло, опалення і вода у Києві: яка ситуація через наслідки обстрілу та морози

В Києві після масованого обстрілу ввели аварійні відключення електроенергії. У Кабміні повідомляють, що ситуація може покращитись до кінця дня.
Що відбувається у столиці, в матеріалі РБК-Україна.
На сторінці ДТЕК у Telegram сьогодні вдень повідомили про застосування екстрених відключень, уточнивши, що графіки світла не діють. Також на офіційній сторінці КМДА зазначили, що у Києві зупинили роботу системи водопостачання та теплопостачання.
Трохи згодом Міненерго повідомило, що у Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.
"На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень", - йдеться в повідомленні.
В офіційному повідомленні "Укренерго" зазначено, що споживачі Києва, Київської, Житомирської, Полтавської областей повертаються до погодинних знеструмлень за графіками.
Екстренні відключенні світла тривають в Голосіївському та Печерському районах Києва та на лівому березі столиці, йдеться в повідомленні ДТЕК.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі.
"Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні", - зазначила вона в контексті ситуації в Києві та Київській області.
Також вона зазначила, що перехід Києва на планові графіки електропостачання очікуються до кінця дня. За її словами, в Кабміні займаються вирішенням проблеми та намагаються збільшити обсяги подачі електроенергії.
Голова КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що була проблема на одній з ланок енергосистеми. Це стало причиною екстренних відключень по всьому місту.
"Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється", - додав він.
За його словами, це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками хоча б частині міста. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться.
Мер міста Віталій Кличко також зазначив, що через перевантаження енергосистеми, "Укренерго" ввело в місті аварійні відключення електроенергії. І наразі робота систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту тимчасово припинена.
КП "Київпастранс" повідомив, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці. В місті запустили дублюючі автобусні маршрути.
Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".
Зазначимо, що зараз українські регіони накрило сильне похолодання. Також в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.
Саме в таку погоду росіяни вирішили вдарити по українській столиці, та інших великих містах. Зокрема, по Дніпру, Запоріжжю, Кривому Рогу та Харкову.
РБК-Україна писало, що у ніч на 9 січня російські окупанти провели черговий масований удар. Зазначимо, що для атаки ворог використав: 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 22 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету середньої дальності та 242 ударні безпілотники.
При цьому балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" ворог запустив по Львівській області. Як наголосив президент України Володимир Зеленський, така атака - це однаковий виклик як для Варшави, так і для Бухареста та Будапешта.