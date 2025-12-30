Світло в новорічну ніч: у Держенергонагляді пояснили, яких відключень очікувати

У новорічну ніч в Україні найімовірніше діятимуть звичні графіки погодинних відключень електроенергії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі фахівці обережно ставляться до будь-яких прогнозів, оскільки ситуація в енергосистемі залишається вразливою через можливі атаки з боку Росії та зниження температури.
Водночас у період зниження нічного навантаження енергетики можуть частково збільшити подачу світла, однак ситуація залежатиме від безпекових ризиків.
"Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант", - зазначив Замулко.
Він пояснив, що в новорічну ніч традиційно спостерігається спад споживання електроенергії, що може дати змогу тимчасово збільшити обсяги постачання світла. Водночас посадовець наголосив, що остаточні рішення залежатимуть від дій ворога у найближчі дні.
"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день", - підсумував очільник Держенергонагляду.
За словами віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, уряд працює над рішенням, щоб мешканців Києва, які під час аварійних відключень перебували без електропостачання понад вісім годин, не одразу переводили на планові графіки знеструмлень.
Водночас складною залишається ситуація в Київській області. У Вишгороді електропостачання відсутнє вже четверту добу.
Крім того, станом на сьогодні "Укренерго" доручило запровадити в більшості регіонів України погодинні графіки відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.
Час та обсяг застосування відключень для кожного регіону можна дізнаватися в окремому матеріалі РБК-Україна.