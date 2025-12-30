UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Світло в новорічну ніч: у Держенергонагляді пояснили, яких відключень очікувати

Ілюстративне фото: у Держенергонагляді пояснили, яких відключень очікувати (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У новорічну ніч в Україні найімовірніше діятимуть звичні графіки погодинних відключень електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі фахівці обережно ставляться до будь-яких прогнозів, оскільки ситуація в енергосистемі залишається вразливою через можливі атаки з боку Росії та зниження температури.

Водночас у період зниження нічного навантаження енергетики можуть частково збільшити подачу світла, однак ситуація залежатиме від безпекових ризиків.

"Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант", - зазначив Замулко.

Він пояснив, що в новорічну ніч традиційно спостерігається спад споживання електроенергії, що може дати змогу тимчасово збільшити обсяги постачання світла. Водночас посадовець наголосив, що остаточні рішення залежатимуть від дій ворога у найближчі дні.

"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день", - підсумував очільник Держенергонагляду.

Складна ситуація в енергетиці після ударів РФ

За словами віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, уряд працює над рішенням, щоб мешканців Києва, які під час аварійних відключень перебували без електропостачання понад вісім годин, не одразу переводили на планові графіки знеструмлень.

Водночас складною залишається ситуація в Київській області. У Вишгороді електропостачання відсутнє вже четверту добу.

Крім того, станом на сьогодні "Укренерго" доручило запровадити в більшості регіонів України погодинні графіки відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Час та обсяг застосування відключень для кожного регіону можна дізнаватися в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГосэнергонадзорВійна в УкраїніВідключеня світлаБлекаут