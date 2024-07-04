Світло можуть відключати у "сірих" зонах. Коли завтра застосовуватимуть графіки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram та "Укренерго" у Telegram .

В "Укренерго" уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин - три черги.

У компанії розповіли, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло можуть відключати у "сірій" зоні.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останнім часом графіки відключення світла в Україні діють цілодобово, причому світло відключають не лише у "чорних", а й у "сірих" зонах. Це пов'язано з тим, що через спеку зростає споживання - багато людей користуються кондиціонерами.

При цьому вчора, 3 липня, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що графіки відключення світла в Україні можуть послабити вже після 20-х чисел липня.

Послабити обмеження можуть через те, що на цей час заплановано вихід із ремонту низки установок.

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