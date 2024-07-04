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Свет могут отключать в "серых" зонах. Когда завтра будут применять графики

Украина, Четверг 04 июля 2024 17:27
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Свет могут отключать в "серых" зонах. Когда завтра будут применять графики Фото: завтра графики отключений света будут действовать весь день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 5 июля, свет в рамках графиков будут отключать на протяжении всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram и "Укрэнерго" в Telegram.

"5 июля: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", - сказано в сообщении ДТЭК.

В компании рассказали, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, и Днепропетровской областях свет могут отключать в "серой" зоне.

Обновлено 17:39

В "Укрэнерго" уточнили, что с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди.

Отключения света в Украине

Напомним, последнее время графики отключения света в Украине действуют круглосуточно, причем свет отключают не только в "черных", но и в "серых" зонах. Это связано с тем, что из-за жаркой погоды растет потребление - много людей пользуются кондиционерами.

При этом вчера, 3 июля, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отмечал, что графики отключения света в Украине могут ослабить уже после 20-ых чисел июля.

Ослабить ограничения могут из-за того, что на это время запланирован выход из ремонта ряда установок.

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ДТЭК Электроэнергия Отключение света График отключения света
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