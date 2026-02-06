Світло може подорожчати після опалювального сезону: НБУ дав прогноз щодо тарифів

У звіті не виключається ймовірне коригування тарифів на житлово-комунальні послуги через необхідність відновлення енергетичної інфраструктури.

Згідно з оприлюдненими даними, масштабні пошкодження об’єктів генерації, розподілу електроенергії та газовидобутку посилюють потребу в перегляді цін для населення.

В НБУ зазначають, що до кінця поточного опалювального сезону адміністративна інфляція буде знижуватись завдяки дії мораторію на окремі послуги ЖКГ. Проте надалі у прогноз закладено технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів.

Також НБУ допускає поступове коригування інших тарифів, на які зараз поширюється мораторій, для досягнення ними ринково обґрунтованого рівня.

Основним чинником імовірних змін залишається висока потреба у фінансуванні ремонтних робіт та підтримці стійкості енергосистеми.