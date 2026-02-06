Свет может подорожать: прогноз НБУ по тарифам

Национальный банк Украины предполагает повышение тарифов на электроэнергию после завершения отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за январь 2026 года.
В отчете допускается пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры.
Согласно обнародованным данным, масштабные повреждения объектов генерации, распределения электроэнергии и газодобычи усиливают потребность в пересмотре цен для населения.
В НБУ отмечают, что после текущего отопительного сезона по этим причинам возможно повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей.
Также НБУ допускает внесение изменений и в другие тарифы, на которые сейчас распространяется мораторий, для достижения ими рыночно обоснованного уровня.
Основным фактором вероятных изменений остается высокая потребность в финансировании ремонтных работ и поддержании устойчивости энергосистемы.
В то же время в отчете отмечается, что НБУ не располагает информацией о возможных решениях в сфере тарифной политики и не вовлечен в ее формирование.
Напомним, счета украинцев за коммунальные услуги с 1 января пересчитают в автоматическом режиме. Таким образом, граждане не будут переплачивать за тепло и воду после вражеских обстрелов.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Она добавила, что люди должны платить только за полученные услуги.
Отметим, в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что вынужденные отключения электроэнергии почти не влияют на объемы потребленного тепла и суммы в платежках за отопление в Киеве. Отмечается, что в большинстве случаев существенной экономии из-за обесточивания нет.
