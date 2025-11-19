Світло по графіку: як діють погодинні відключення в Україні
Вночі та вранці 19 листопада Росія завдала масованої ракетно-дронової атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Наразі діють погодинні графіки відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними "Укренерго" було пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі зафіксовані у кількох областях. У низці регіонів довелося застосовувати аварійні відключення.
Наразі аварійні знеструмлення скасовані.
"В областях, де вранці застосовувались аварійні знеструмлення, зараз діють графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - сказано у повідомленні.
"Укренерго" також повідомляє, що споживання електроенергії зростає: станом на 6:30 ранку воно було на 4,7% вищим, ніж добою раніше. Причина - суттєве похолодання по всій країні. Вчорашній ранковий максимум споживання перевищив показник попереднього дня на 2,2%.
Обстріл 19 листопада
Уночі Росія завдала по Україні комбінованого удару, використавши ударні дрони, гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші ракетні системи. У відповідь на масовану атаку Польща підняла в небо союзну авіацію. За даними військових, у повітря були підняті винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення.
Паралельно РФ здійснила інтенсивний обстріл Харкова дронами-камікадзе "Герань-2". Унаслідок ударів поранення отримали щонайменше 36 людей, серед яких двоє дітей.
За даними Повітряних сил, російські війська вночі запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів.
За останніми даними, у Тернополі ворожа ракета влучила в багатоповерховий будинок: загинули десятеро людей, ще понад 30 отримали поранення.
Детально про те, що наразі відомо про черговий обстріл росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.