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Світло за графіком. У Києві та області діють погодинні відключення електроенергії

Фото: у Києві та області діють погодинні відключення електроенергії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві та Київській області сьогодні, 9 січня, запроваджені погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Київ повернувся до стабілізаційних графіків", - сказано на сайті.

Зазначимо, що вчора ввечері у деяких жителів столиці відключали електроенергію не за графіками.

З графіком планових відключень за вашою адресою можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, холодна погода підвищує рівень споживання електроенергії, що провокує зростання дефіциту в системі.

До того ж, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці мають бути готовими до аварійних відключень світла, оскільки окупанти можуть завдати нових ракетних ударів.

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ДТЕККиїввідключеня світлаЕлектроенергія