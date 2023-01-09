Свет по графику. В Киеве и области действуют почасовые отключения электроэнергии

"Киев вернулся к стабилизационным графикам", - сказано на сайте.

Отметим, что вчера вечером у некоторых жителей столицы отключалась электроэнергия не по графикам.

С графиком плановых отключений по вашему адресу можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Напомним, холодная погода повышает уровень потребления электроэнергии, что провоцирует рост дефицита в системе.

К тому же, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям света, поскольку оккупанты могут нанести новые ракетные удары.

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