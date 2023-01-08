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Дефіцит зростає через посилення холодів: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

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Неділя 08 січня 2023 11:16
Дефіцит зростає через посилення холодів: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми Фото: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Морозна погода підвищує рівень споживання електроенергії в країні, що провокує зростання дефіциту в енергосистемі. До областей доведені ліміти споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"Станом на 11:00 8 грудня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею", - пише пресслужба.

Зазначається, що до областей були доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів спровокує запровадження аварійних обмежень. Вночі обмеження наразі не застосовуються.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - додає "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Херсонській області тим часом повернули електроенергію 78 населеним пунктам з 228 деокупованих на правобережжі.

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