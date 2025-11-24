ua en ru
Світло за графіком. Як працюють черги відключень і хто в них не входить: пояснення ДТЕК

Понеділок 24 листопада 2025 14:10
Світло за графіком. Як працюють черги відключень і хто в них не входить: пояснення ДТЕК Як працюють черги відключення світла (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Енергетики пояснили, як формуються графіки вимкнення світла, хто не підпадає під відключення та чому тривалість знеструмлення зазвичай становить до чотирьох годин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Telegram.

Як формуються черги

Коли в енергосистемі виникає дефіцит електроенергії, в Україні вводять графіки відключень. Усі споживачі, окрім критичної інфраструктури (лікарні, водоканали, транспорт тощо), поділені на шість черг, і кожна має дві підчерги.

Такі об’єкти критичної інфраструктури споживають приблизно 25% електрики. Решта 75% - це звичайні споживачі, саме до них застосовуються відключення.

Що означає "черга"

Ці 75% ділять на шість рівних груп, кожна з яких відповідає 12,5% споживання. Саме це й називається чергою.

Якщо в системі бракує, наприклад, 10% потужності, "Укренерго" відключає одну чергу. Це означає, що в будь-який момент доби одна з шести груп обов’язково перебуватиме без світла.

Як часто й надовго вимикають

Стандартна тривалість одного відключення - до 4 годин. Такий підхід дозволяє зменшити навантаження на енергосистему й водночас зберегти світло для максимальної кількості споживачів. Скільки саме черг потрібно відключити в конкретний момент, визначає державний оператор "Укренерго", який відповідає за баланс у системі.

Як дізнатися свою чергу

Кожен споживач може перевірити свою чергу на сайті або в чат-боті свого обленерго. Енергетики наголошують, що попри складну ситуацію, енергосистема тримається.

Читайте також про те, що після ударів росіян по об'єктах енергетики найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині, де знеструмленими залишаються понад 60 тисяч споживачів.

Раніше ми писали про те, що 24 листопада, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по енергооб'єктах. Вони діятимуть у всіх регіонах країни.

