Свет по графику. Как работают очереди отключений и кто в них не входит: объяснение ДТЭК
Энергетики объяснили, как формируются графики отключения света, кто не подпадает под них и почему продолжительность обесточивания обычно составляет до четырех часов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.
Как формируются очереди
Когда в энергосистеме возникает дефицит электроэнергии, в Украине вводят графики отключений. Все потребители, кроме критической инфраструктуры (больницы, водоканалы, транспорт и т.д.), разделены на шесть очередей, и каждая имеет две подочереди.
Такие объекты критической инфраструктуры потребляют примерно 25% электричества. Остальные 75% - это обычные потребители, именно к ним применяются отключения.
Что означает "очередь"
Эти 75% делят на шесть равных групп, каждая из которых соответствует 12,5% потребления. Именно это и называется очередью.
Если в системе не хватает, например, 10% мощности, "Укрэнерго" отключает одну очередь. Это означает, что в любой момент суток одна из шести групп обязательно будет находиться без света.
Как часто и надолго отключают
Стандартная продолжительность одного отключения - до 4 часов. Такой подход позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему и одновременно сохранить свет для максимального количества потребителей. Сколько именно очередей нужно отключить в конкретный момент, определяет государственный оператор "Укрэнерго", который отвечает за баланс в системе.
Как узнать свою очередь
Каждый потребитель может проверить свою очередь на сайте или в чат-боте своего облэнерго. Энергетики отмечают, что несмотря на сложную ситуацию, энергосистема держится
