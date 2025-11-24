ua en ru
Свет по графику. Как работают очереди отключений и кто в них не входит: объяснение ДТЭК

Понедельник 24 ноября 2025 14:10
Как работают очереди отключения света (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Энергетики объяснили, как формируются графики отключения света, кто не подпадает под них и почему продолжительность обесточивания обычно составляет до четырех часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Как формируются очереди

Когда в энергосистеме возникает дефицит электроэнергии, в Украине вводят графики отключений. Все потребители, кроме критической инфраструктуры (больницы, водоканалы, транспорт и т.д.), разделены на шесть очередей, и каждая имеет две подочереди.

Такие объекты критической инфраструктуры потребляют примерно 25% электричества. Остальные 75% - это обычные потребители, именно к ним применяются отключения.

Что означает "очередь"

Эти 75% делят на шесть равных групп, каждая из которых соответствует 12,5% потребления. Именно это и называется очередью.

Если в системе не хватает, например, 10% мощности, "Укрэнерго" отключает одну очередь. Это означает, что в любой момент суток одна из шести групп обязательно будет находиться без света.

Как часто и надолго отключают

Стандартная продолжительность одного отключения - до 4 часов. Такой подход позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему и одновременно сохранить свет для максимального количества потребителей. Сколько именно очередей нужно отключить в конкретный момент, определяет государственный оператор "Укрэнерго", который отвечает за баланс в системе.

Как узнать свою очередь

Каждый потребитель может проверить свою очередь на сайте или в чат-боте своего облэнерго. Энергетики отмечают, что несмотря на сложную ситуацию, энергосистема держится

Читайте также о том, что после ударов россиян по объектам энергетики самой сложной является ситуация в Днепропетровской области, где обесточенными остаются более 60 тысяч потребителей.

Ранее мы писали о том, что 24 ноября, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за масштабных ударов россиян по энергообъектам. Они будут действовать во всех регионах страны.

