Графіки відключень на 24 листопада: де і коли не буде світла (список)
Сьогодні у понеділок, 24 листопада, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по енергооб'єктах. Вони діятимуть у всіх регіонах країни.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Інформація від "Укренерго"
Як роз'яснили у компанії, вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.
Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
Київ
У ДТЕК повідомили, що вимикатимуть світло в столиці за таким принципом:
Додамо, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
У компанії поінформували, що вимикатимуть сьогодні світло в області так:
- черга 1.1 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
- черга 1.2 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
- черга 2.1 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
- черга 2.2 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
- черга 3.1 - світла не буде з 11:30 до 15:00 і з 22:00 до 24:00;
- черга 3.2 - світла не буде з 11:30 до 18:30;
- черга 4.1 - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
- черга 4.2 - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
- черга 5.1 - світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
- черга 5.2 - світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 15:30 до 18:30;
- черга 6.1 - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
- черга 6.2 - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на спеціальних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Чернігівська область
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Дніпропетровська область
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.
Одеська область
За розпорядженням "Укренерго", обмеження діятимуть протягом усього понеділка, 24 листопада. Відключення обсягом від 0,5 до 3 черг можливі у проміжках з 00:00 до 23:59.
Для однієї половини підгруп світло вимикатимуть тричі на день, а для іншої половини - двічі. ГПВ на цей день наступний:
У ДТЕК зазначили, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі t.me/dtek_ua.
Вінницька область
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Сумська область
Сьогодні в області діятимуть наступні графіки погодинних відключень:
з 00:00 до 06:00 - 1,5 черги
з 06:00 до 08:00 - 2,5 черги
з 08:00 до 20:00 - 3 черги
з 20:00 до 24:00 - 2 черги
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Волинська область
ГПВ в області діють в такому обсязі:
- підчерга 1.1. - 15:30-19:00
- підчерга 1.2. - 15:30-19:00
- підчерга 2.1. - 15:30-19:00
- підчерга 2.2. - 12:00-15:30
- підчерга 3.1. - 12:00-15:30
- підчерга 3.2. - 12:00-15:30
- підчерга 4.2. - 08:00-12:00
- підчерга 5.1. - 08:00-12:00
- підчерга 5.2. - 05:00-08:30
- 19:00-20:00
- підчерга 6.1. - 01:30-05:00
- 19:00-20:00
- 22:30-24:00
- підчерга 6.2. – 00:00-01:30
- 19:00-22:30
Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:
Житомирська область
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для чотирьох черг:
- з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черг;
- з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
- з 08:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;
- з 20:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг.
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.
Запорізька область
Години відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання):
- 1.1: 00:00 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 20:30
- 1.2: 08:00 - 13:00, 16:00 – 20:30
- 2.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
- 2.2: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
- 3.1: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
- 3.2: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
- 4.1: 04:00 - 09:00, 12:00 - 17:00
- 4.2: 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00
- 5.1: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
- 5.2: 00:30 - 05:00, 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:00
- 6.1: 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
- 6.2: 00:00 - 01:00, 07:30 - 09:00, 12:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Повний перелік адрес, які потрапляють під відключення, можна переглянути тут.
Львівська область
Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").
Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.
Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";
Нижче пропонуємо ознайомитись із графіками відключення на 24 листопада.
Івано-Франківська область
Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:
- на офіційному сайті;
- на сторінці "Графіки вимкнень";
- у чат-боті у Viber.
Кіровоградська область
На 24 листопада графік має такий вигляд:
- Черга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Черга 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;
- Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18;
- Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
- Черга 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
- Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Черга 6.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24 .
Миколаївська область
За підчергами світло вимикатимуть наступним чином:
- 1.1 – 05:30 - 09:00; 16:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;
- 1.2 – 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 2.1 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
- 2.2 – 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 3.1 – 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
- 3.2 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00; 23:00 - 00:00;
- 4.1 – 00:00 - 02:00; 07:30 – 12:30; 19:30 - 23:00;
- 4.2 – 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
- 5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
- 5.2 – 05:30 - 12:30; 19:30 - 23:00;
- 6.1 – 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 20:00;
- 6.2 – 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00.
"Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги підчерги (на графіку ГПВ це "жовті" години)", - йдеться у повідомленні.
Рівненська область
Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
Харківська область
Одночасно застосовуватимуться від 1,5 до 3 черг відключень. "Харківобленерго" оприлюднило орієнтовні години знеструмлення для кожної черги та підчерги з урахуванням часу на перемикання.
Орієнтовні години відключень:
-
1.1 та 1.2: 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00;
-
2.1: 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00;
-
2.2: 11:30-15:00; 15:00-18:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00;
-
3.1 та 3.2: 04:30-08:00; 15:00-18:30;
-
4.1: 04:30-08:00; 11:30-18:30;
-
4.2: 06:00-08:00; 11:30-18:30;
-
5.1: 08:00-11:30; 18:30-22:00;
-
5.2: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00;
-
6.1: 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00;
-
6.2: 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00.
Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.
Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:
Хмельницька область
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Чернівецька область
Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Полтавська область
Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 24 листопада 2025 року в області:
Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:
Відключення світла в Україні
Як відомо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих ударів РФ по енергооб'єктах в Україні, зокрема 8 та 19 листопада.
За даними Міністерства енергетики, усі українські ТЕС та ГЕС внаслідок терактів РФ отримали пошкодження.
Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень. Відповідні розпорядження уряд передав енергетикам та керівникам ОВА.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.