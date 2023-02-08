Світло буде до заходу сонця. В Івано-Франківській області збільшили ліміти

Фото: в Івано-Франківській області збільшили ліміти на світло 8 лютого (GettyImages)

Cонячна погода дала змогу збільшити ліміт для Івано-Франківської області на 18 МВт. Завдяки цьому у мешканців регіону не вимикатимуть світло до заходу сонця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

"Як результат - принаймні до заходу сонця не будуть застосовувати графіки вимкнень", - йдеться в повідомленні. Енергетики радять "радіти тихо", бо на ліміти і графіки вимкнень можуть впливати "раптові непередбачувані обставини". Як повідомлялось, у Хмельницькій області збільшили ліміти споживання електроенергії. В регіоні з 12.00 до 17.00 у середу, 8 лютого, буде діяти вікно без вимкнень світла. Нагадаємо, через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.