Світло буде до заходу сонця. В Івано-Франківській області збільшили ліміти
Cонячна погода дала змогу збільшити ліміт для Івано-Франківської області на 18 МВт. Завдяки цьому у мешканців регіону не вимикатимуть світло до заходу сонця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".
"Як результат - принаймні до заходу сонця не будуть застосовувати графіки вимкнень", - йдеться в повідомленні.
Енергетики радять "радіти тихо", бо на ліміти і графіки вимкнень можуть впливати "раптові непередбачувані обставини".
Як повідомлялось, у Хмельницькій області збільшили ліміти споживання електроенергії. В регіоні з 12.00 до 17.00 у середу, 8 лютого, буде діяти вікно без вимкнень світла.
Нагадаємо, через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.
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