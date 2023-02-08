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Світло буде до заходу сонця. В Івано-Франківській області збільшили ліміти

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Україна, Середа 08 лютого 2023 14:23
Світло буде до заходу сонця. В Івано-Франківській області збільшили ліміти Фото: в Івано-Франківській області збільшили ліміти на світло 8 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Cонячна погода дала змогу збільшити ліміт для Івано-Франківської області на 18 МВт. Завдяки цьому у мешканців регіону не вимикатимуть світло до заходу сонця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

"Як результат - принаймні до заходу сонця не будуть застосовувати графіки вимкнень", - йдеться в повідомленні.

Енергетики радять "радіти тихо", бо на ліміти і графіки вимкнень можуть впливати "раптові непередбачувані обставини".

Як повідомлялось, у Хмельницькій області збільшили ліміти споживання електроенергії. В регіоні з 12.00 до 17.00 у середу, 8 лютого, буде діяти вікно без вимкнень світла.

Нагадаємо, через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.

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Івано-Франківська область відключеня світла
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