Свет будет до заката. В Ивано-Франковской области увеличили лимиты
Солнечная погода позволила увеличить лимиты для Ивано-Франковской области на 18 МВт. Благодаря этому у жителей региона не будут выключать свет до заката.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".
"Как результат - по крайней мере, до захода солнца не будут применять графики отключений", - говорится в сообщении.
Энергетики советуют "радоваться тихо", потому что на лимиты и графики отключений могут влиять "внезапные непредсказуемые обстоятельства".
Как сообщалось, в Хмельницкой области увеличили лимиты потребления электроэнергии. В регионе с 12:00 до 17:00 в среду, 8 февраля, будет действовать окно без выключений света.
Напомним, из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.
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