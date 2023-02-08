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Свет будет до заката. В Ивано-Франковской области увеличили лимиты

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Украина, Среда 08 февраля 2023 14:23
Свет будет до заката. В Ивано-Франковской области увеличили лимиты Фото: в Ивано-Франковской области увеличили лимиты на свет 8 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Солнечная погода позволила увеличить лимиты для Ивано-Франковской области на 18 МВт. Благодаря этому у жителей региона не будут выключать свет до заката.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

"Как результат - по крайней мере, до захода солнца не будут применять графики отключений", - говорится в сообщении.

Энергетики советуют "радоваться тихо", потому что на лимиты и графики отключений могут влиять "внезапные непредсказуемые обстоятельства".

Как сообщалось, в Хмельницкой области увеличили лимиты потребления электроэнергии. В регионе с 12:00 до 17:00 в среду, 8 февраля, будет действовать окно без выключений света.

Напомним, из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.

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Ивано-Франковская область відключеня світла
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